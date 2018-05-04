Пермь. Пульс города
Пермь - это не просто мегаполис, это город со своей особой атмосферой. Чем живет наш город, и как проводят время пермяки? Чем мы гордимся, а что хотим изменить? Программа не оставит равнодушными тех людей, кому интересно не только прошлое, но и настоящее Перми, кто хочет почувствовать сердцебиение этого города. В этом выпуске: "Шпаргалка": как правильно подготовиться к шествию "Бессмертного полка", "Проверено на себе": моем 17-метровый памятник и настоящий танк, где отдохнуть в выходные и какую оценку поставили пермской школе №135.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
УФАС возбудило дело в отношении Фонда капремонта
Специальный репортаж: Пермский международный марафон
Без пяти 300
Проверено на себе: Пермская кухня
Большая Георгиевская игра: Как это было
Пермь. Пульс города
«Великие Победы Великой страны»: Готовимся к 9 мая
Первомай в Перми
В Прикамье объявили штормовое предупреждение
УФАС нашло нарушения в действиях РСТ
Добавить комментарий: