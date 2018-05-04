Пермь. Пульс города

Пермь - это не просто мегаполис, это город со своей особой атмосферой. Чем живет наш город, и как проводят время пермяки? Чем мы гордимся, а что хотим изменить? Программа не оставит равнодушными тех людей, кому интересно не только прошлое, но и настоящее Перми, кто хочет почувствовать сердцебиение этого города. В этом выпуске: "Шпаргалка": как правильно подготовиться к шествию "Бессмертного полка", "Проверено на себе": моем 17-метровый памятник и настоящий танк, где отдохнуть в выходные и какую оценку поставили пермской школе №135.