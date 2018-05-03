УФАС возбудило дело в отношении Фонда капремонта

Пермское УФАС возбудило дело в отношении Фонда капитального ремонта из-за нарушений 2015-2016 годов

За период с 2015 по 2016 годы некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» не размещала информацию о проведении торгов на закупку товаров, услуг на официальном сайте закупок www.zakupki.gov.ru. С информацией об этом в Пермское УФАС обратилась Контрольно-счетная палата Пермского края.

Рассмотрев обращение, специалисты Управления выявили, что действия Фонда могут противоречить Федеральному закону о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Он устанавливает принципы и основные положения закупок, в число которых входит информационная открытость закупки.

Извещение о проведении конкурса или аукциона должно было размещаться на официальном сайте закупок. А за период с 2015 по 2016 годы некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» размещала информацию только на своём собственном сайте.

«В данный момент мы возбудили дело в отношении Фонда капитального ремонта. То, что они не размещали информацию, как положено, на официальном сайте закупок – могло привести к сокращению участников аукциона и, соответственно, к увеличению стоимости работ. Ведь чем больше предпринимателей участвуют в торгах – тем больше вероятность снизить цену контракта из-за высокой конкуренции», - прокомментировала начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС Анастасия Белова.

Руководитель, управляющий на тот момент Фондом, может быть подвергнут административному наказанию в виде штрафа 15-50 тысяч по статье «Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления» Кодекса РФ об административных нарушениях. Напомним, за период 15-16 годов в Фонде капремонта сменилось несколько руководителей: Алексей Иванов, Юлия Худякова и Сергей Трандин.