Специальный репортаж: Пермский международный марафон
В сентябре 2017 года в Перми состоялся Первый Пермский международный марафон. Самому маленькому участнику было чуть меньше года, самому старшему - девятый десяток. Всего на старт вышли более пяти тысяч человек из десятков стран и городов мира. В этом году история повторится. 9 сентября 2018 года пройдет второй Пермский международный марафон. Дистанции прежние - марафон 42 км 195 м, полумарафон 21,1 км, 10 или 3 километра. Несмотря на то, что до события осталось еще более 4 месяцев, подготовка и регистрация на сайте Пермского международного марафона идут полным ходом. Подробности - в специальном репортаже.
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