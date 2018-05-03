Без пяти 300
В этом году Перми исполняется 295 лет. Не лишним будет узнать интересные факты о родном городе. Именно на это была направлена развлекательно-образовательная программа "Пермь -295" в рамках всероссийской акции "Библионочь-2018".
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод
В этом году Перми исполняется 295 лет. Не лишним будет узнать интересные факты о родном городе. Именно на это была направлена развлекательно-образовательная программа "Пермь -295" в рамках всероссийской акции "Библионочь-2018".
|03.05.2018 в 12:40
|03.05.2018 в 12:25
|03.05.2018 в 12:06
|03.05.2018 в 11:52
|03.05.2018 в 11:32
|03.05.2018 в 10:38
|03.05.2018 в 09:16
|28.04.2018 в 17:05
|28.04.2018 в 10:55
|28.04.2018 в 09:37
Специальный репортаж: Пермский международный марафон
Проверено на себе: Пермская кухня
Большая Георгиевская игра: Как это было
Реконструкция ул. Героев Хасана в Перми идет полным ходом
Пермский край. Неделя за 159 секунд
«Великие Победы Великой страны»: Готовимся к 9 мая
В Прикамье запретили выжигать сухую траву
Кому праздники, а кому - усиленный режим работы
Налоговые декларации: 3 мая - крайний срок
В Перми пройдет репетиция праздничного парада
Скоро лето. В Перми запустили городские фонтаны
Демонстрации, эстафеты, ярмарки: Как пермяки отметят 1 Мая
Велопервомай: велосипедисты проедут по Перми в пионерских галстуках
29 апреля открываются дачные маршруты
В Прикамье объявили штормовое предупреждение
Вступил в силу штраф за остановку на «вафельной » разметке
Пермские электрички переходят на летнее расписание
Власть встретилась с профсоюзным активом Прикамья
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Проверено на себе: Пермская кухня
Большая Георгиевская игра: Как это было
Пермь. Пульс города
«Великие Победы Великой страны»: Готовимся к 9 мая
Первомай в Перми
В Прикамье объявили штормовое предупреждение
УФАС нашло нарушения в действиях РСТ
Пермское УФАС России направило предупреждение в ПАО «Т Плюс»
Пермское УФАС вошло в десятку лучших территориальных управлений
Внимание: ремонтные работы на телевизионной башне
Добавить комментарий: