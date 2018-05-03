Проверено на себе: Пермская кухня

Юбилейный фестиваль "Пермская кухня" собрал под своими знаменами как начинающих кулинаров, так и мастеров с большой буквы. Профессиональные повара готовили авторские блюда, стараясь раскрыть местный колорит. А по соседству команды школьников со всего Пемского края соревновались в приготовлении десерта - пирожного "Картошка". А еще на фестивале приготовлена внушительная порция винегрета. Проверено на себе - получилось вкусно!