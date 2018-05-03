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← Большая Георгиевская игра: Как это было

Проверено на себе: Пермская кухня

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Пермская кухня

Юбилейный фестиваль "Пермская кухня" собрал под своими знаменами как начинающих кулинаров, так и мастеров с большой буквы. Профессиональные повара готовили авторские блюда, стараясь раскрыть местный колорит. А по соседству команды школьников со всего Пемского края соревновались в приготовлении десерта - пирожного "Картошка". А еще на фестивале приготовлена внушительная порция винегрета. Проверено на себе - получилось вкусно!

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 03.05.2018 в 12:06 в рубрике - Новости T7-inform

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