Большая Георгиевская игра: Как это было

В одиннадцатый раз в Перми прошла «Большая Георгиевская игра» в честь Дня Памяти Георгия Победоносца – небесного покровителя России. Главная тема - «МОЯ РОССИЯ», каждый контрольный пункт большого квеста был посвящен тому или иному региону России. Игра собрала более тысячи участников, которые соревновались не только в умении ориентироваться в городской среде, но и в интеллектуально-игровой форме проверили свои знания. А вы знаете, что связывает Пермь и Нахичевань?