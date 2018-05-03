Большая Георгиевская игра: Как это было
В одиннадцатый раз в Перми прошла «Большая Георгиевская игра» в честь Дня Памяти Георгия Победоносца – небесного покровителя России. Главная тема - «МОЯ РОССИЯ», каждый контрольный пункт большого квеста был посвящен тому или иному региону России. Игра собрала более тысячи участников, которые соревновались не только в умении ориентироваться в городской среде, но и в интеллектуально-игровой форме проверили свои знания. А вы знаете, что связывает Пермь и Нахичевань?
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