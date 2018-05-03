Пермь. Пульс города

Пермь - это не просто мегаполис, это город со своей особой атмосферой. Чем живет наш город, и как проводят время пермяки? Чем мы гордимся, а что хотим изменить? Программа не оставит равнодушными тех людей, кому интересно не только прошлое, но и настоящее Перми, кто хочет почувствовать сердцебиение этого города. В этом выпуске: как чемпион стал учителем, краевой квест "Большая Георгиевская игра", "Проверено на себе" - как пермяки приготовили 100 кг винегрета, "Без пяти 300" - Пермь на пороге большого юбилея.