Пермь. Пульс города
Пермь - это не просто мегаполис, это город со своей особой атмосферой. Чем живет наш город, и как проводят время пермяки? Чем мы гордимся, а что хотим изменить? Программа не оставит равнодушными тех людей, кому интересно не только прошлое, но и настоящее Перми, кто хочет почувствовать сердцебиение этого города. В этом выпуске: как чемпион стал учителем, краевой квест "Большая Георгиевская игра", "Проверено на себе" - как пермяки приготовили 100 кг винегрета, "Без пяти 300" - Пермь на пороге большого юбилея.
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