«Великие Победы Великой страны»: Готовимся к 9 мая

Глава Перми Дмитрий Самойлов провел организационный комитет по подготовке к празднованию 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этом году праздничные мероприятия пройдут под слоганом «Великие Победы Великой страны».

Подготовка к мероприятиям, посвященным Дню Победы, уже началась: 20 апреля приступили к праздничному оформлению города. В разных районах на крупных дорожных развязках устанавливают флаговые конструкции «Салют» и стелы «Звезда».

Празднование самого Дня Победы начнется в 10.00 Торжественным прохождением войск Пермского гарнизона по Октябрьской площади. В нем примут участие 23 парадных расчета и свыше 20 единиц военной техники. Впервые к шествию присоединятся юнармейцы Прикамья. Предварит военное шествие тематический пролог, разработкой и режиссурой которого уже занимается творческая группа. С трибун парад смогут увидеть 13 тысяч зрителей. Прямая трансляция с Октябрьской площади будет организована в Интернете и на телевидении, а также на экране большой сцены у «Театра-Театра».

Торжественное прохождение войск продолжится шествием колонны «Бессмертного полка», участники которой пройдут под музыкальное сопровождение сводного хора. Шествие «Бессмертного полка» в Перми – традиционно одно из самых многочисленных в России. И в этом году ожидается около 40 тысяч участников.

После парада праздничное действие переместится на городскую эспланаду. На большой сцене у «Театра-Театра» зрителей ждет праздничный концерт, который завершится выступлением народной артистки России Ларисы Долиной. Пространство у монумента «Героям фронта и тыла» условно поделится на две части – «фронт» и «тыл», – отражая разные стороны жизни в военное время. Весь день будет работать полевая кухня, на улице Ленина разместится музей военной техники под открытым небом.

Празднование продлится до позднего вечера и завершится фейерверком, который запустят в 23.00 с площадки бывшей военной части «Красные казармы».

В рамках подготовки к Торжественному прохождению войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади состоятся две репетиции – 3 и 7 мая, во время которых артисты и военные смогут подготовиться к важному событию. На время репетиций Октябрьская площадь будет закрыта для транспортного движения, но все желающие смогут посмотреть подготовку к параду.

Отметим, что сегодня на территории Пермского края проживают более 41 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Ежегодно на их дополнительную поддержку из федерального и краевого бюджетов направляется более 300 миллионов рублей. Особое внимание, по мнению губернатора Максима Решетникова, следует уделить образовательной работе, чтобы подрастающее поколение знало как можно больше о роли Прикамья в Великой Отечественной войне.