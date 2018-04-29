В Прикамье объявили штормовое предупреждение

29 апреля 2018г. местами по Пермскому краю ожидается усиление ветра 20-25 м/с, очень сильный дождь, грозы.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют жителям: уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. По возможности отложите прогулки и поездки до стабилизации погодных условий.