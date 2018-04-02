Видео недели: Пермская набережная в 3D
Пермская набережная в 3D. Пока всё нарисовано на компьютере, собираются исполнить в камне, асфальте, резине, дереве и прочих материалах на самом деле. «Сложный и красивый пазл, каждая часть которого выполняет свою функцию» - цитата из презентационного видео. Выглядит все действительно симпатично, а временами даже круто. Детская зона, лаунж-зона, спортивная часть и амфитеатр. Главные элементы будущей организации пространства на берегу Камы. Проект можно считать официальным протоколом о намерениях. Работы должны начаться уже этим летом.
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