Видео недели: Пермская набережная в 3D

Пермская набережная в 3D. Пока всё нарисовано на компьютере, собираются исполнить в камне, асфальте, резине, дереве и прочих материалах на самом деле. «Сложный и красивый пазл, каждая часть которого выполняет свою функцию» - цитата из презентационного видео. Выглядит все действительно симпатично, а временами даже круто. Детская зона, лаунж-зона, спортивная часть и амфитеатр. Главные элементы будущей организации пространства на берегу Камы. Проект можно считать официальным протоколом о намерениях. Работы должны начаться уже этим летом.