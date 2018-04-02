Потеплеет резко, но ненадолго

Весна скоро - но ненадолго. Синоптики радуют: аномальные холода последней недели марта наконец-то сменятся весенней температурой в первых числах апреля. По прогнозам, уже 2 апреля столбик термометра уверенно уйдет в плюсовые значения. 3 апреля может быть +8, а то и все +10. Но тут же синоптики и огорчают: потепление может оказаться коротким. Лютых холодов уже быть не должно. А вот легкий морозец и легкий апрельский снежок - вполне вероятно.