Стефания Надымова выиграла Чемпионат России
Стефания Надымова выиграла Чемпионат России по лыжному двоеборью в Чайковском. В январе уроженка Кудымкара выиграла первый в истории Континентальный кубок по лыжному двоеборью среди женщин. Тренирует спортсменку пермяк, мастер спорта международного класса Денис Тишагин.
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