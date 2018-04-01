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Диалог власти и города

совет

Заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае прошло в Перми. «Эта площадка сегодня крайне необходима и востребована для выстраивания взаимодействия власти и предпринимателей. Это возможность для диалога и совместного решения самых разных вопросов», – сказал в приветственном слове председатель Совета, губернатор Пермского края Максим Решетников. Предложения по развитию предпринимательства, уменьшение административных барьеров, совершенствование законодательства в области частного бизнеса, решение вопросов о господдержке предпринимателей – вот глобальные задачи Совета. Очередное заседание было посвящено, в частности, вопросам развития сферы торговли и общепита и повышению качества услуг для предпринимателей в офисах МФЦ.

 

Покупай пермское!

            О работе сферы торговли и общепита рассказал министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов. По итогам 2017 года оборот розничной торговли в крае составил 500 миллиардов рублей, а в сфере общественного питания – 23 миллиарда рублей. «Показатели говорят о том, что отрасли вышли из затяжного кризиса», – сказал Алексей Чибисов. Министр также отметил, что по итогам прошлого года цены на товары и услуги  выросли всего на 1,4%.

            По словам Алексея Чибисова, доля продукции пермских производителей в торговых сетях составляет сегодня 19%. В крае выстроена система по продвижению продукции местных производителей, а объем поставок продолжает расти в среднем на 2% в год. Однако эти цифры можно и нужно увеличивать. «Поэтому инициатива членов Совета была бы очень важна с точки зрения выработки новых направлений по продвижению товаров местных производителей», – подчеркнул министр. Представитель бизнеса – директор гипермаркета «Карусель» в Перми Елена Кириллова – подтвердила: спрос на свежую местную продукцию очень высок. В связи с этим в сетях ритейлера (а это также магазины «Пятерочка» и «Перекресток») ассортимент был скорректирован в пользу местных товаров. Например, на прилавках гипермаркета «Карусель» доля пермской продукции (в основном мясной и молочной) составляет 80%!

 

Инфраструктура торговли

            Сегодня в крае серьезное внимание уделяется созданию инфраструктуры торговли, в том числе ярмарочной. В частности, на Совете шла речь о правилах размещения киосков, ларьков и других нестационарных торговых объектов. На прошлой неделе правительством края был утвержден норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также был принят порядок по разработке и согласованию схем размещения таких объектов. «При подготовке планов развития территории все муниципалитеты обязаны учитывать количество таких торговых объектов исходя из нормативов. И в первую очередь следует обращать внимание на те территории, где фактическое количество объектов менее нормативного или практически равно нормативному. Например, это нестационарные торговые объекты, реализующие печатную продукцию», – подчеркнул Алексей Чибисов. Также установлены требования к внешнему виду таких объектов и порядок их размещения через электронные аукционы. «Мы договорились, что вместе с предпринимателями и крупнейшими муниципалитетами обсудим это детально, чтобы соблюсти баланс между эстетичным внешним видом и стоимостью», – сказал губернатор края Максим Решетников. Свое мнение о внешнем виде ларьков и киосков озвучил и генеральный директор Пермской научно-производственной приборостроительной компании Алексей Андреев. По его словам, важно регулировать внешний облик торговых точек, ведь жители края видят их каждый день. Также, по его мнению, стоит учесть опыт европейских стан в оформлении ярмарок.

 

МФЦ для бизнеса

            Члены Совета обсудили работу многофункциональных центров (МФЦ) с точки зрения услуг для предпринимателей. Сеть МФЦ в регионе – это 53 филиала и более 200 территориальных подразделений.

            В 2017 году юридическим лицам было оказано более 350 000 услуг. «Наиболее востребованы услуги по регистрации прав на объекты недвижимости и регистрации новых хозяйствующих субъектов», – отметил Алексей Чибисов. Своими впечатлениями от взаимодействия с МФЦ поделились представители краевого частного бизнеса. Предприниматели отметили быструю работу сотрудников центров и их компетентность. Были и предложения. Директор очерского хозяйства «СП-Карсоновское» Олег Гвылев отметил, что предприниматели часто подают заявки на предоставление им краевых субсидий, но для этого каждый раз приходится ездить в краевой центр. Бизнесмен попросил рассмотреть возможность дополнения функционала территориального МФЦ приемом документов на получение господдержки. А глава строительной компании Алексей Иванов предложил расширить возможности взаимодействия с МФЦ онлайн – через личный кабинет.

            Как отмечает губернатор края Максим Решетников, перечень услуг МФЦ для предпринимателей продолжает расширяться. «Сегодня мы ищем новые формы для оперативного и качественного оказания услуг в формате одного окна. Чтобы экономить время, снижать издержки и помогать в поиске нужной информации», – отметил глава края. Особое внимание предлагается уделить предпринимателям, осуществляющим деятельность в монотерриториях.

Метки: в Пермском крае, Власть, Экономика

Опубликовано: 01.04.2018 в 13:57 в рубрике - Новости T7-inform

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