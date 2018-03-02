Капремонт: Начат отбор подрядных организаций



Региональная служба по тарифам Пермского края начала предварительный отбор в Реестр квалифицированных подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту. Отбор ведется по нескольким направлениям, в том числе: оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации для объектов культурного наследия, разработка проектно-сметной документации для проведения ремонта в многоквартирных домах (в том числе и на замену лифтового оборудования), проведение строительного контроля.



Заявки от организаций принимаются с 1 по 22 марта 2018 года. Среди требований, которым обязан соответствовать претендент: обязательное членство в саморегулируемой организации, отсутствие задолженности по налогам, отсутствие неисполненных или расторгнутых договоров на капитальный ремонт и ряд других требований, которые призваны повысить качество проводимых работ.



Отбор подрядчиков является обязательной мерой и служит для улучшения качества работ по капитальному ремонту. Например, организация, которая ранее срывала сроки проведения ремонтов или делала его некачественно, уже не имеет права участвовать в аукционах на проведение капитального ремонта, которые организует Фонд.