Капремонт: Начат отбор подрядных организаций
Региональная служба по тарифам Пермского края начала предварительный отбор в Реестр квалифицированных подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту. Отбор ведется по нескольким направлениям, в том числе: оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации для объектов культурного наследия, разработка проектно-сметной документации для проведения ремонта в многоквартирных домах (в том числе и на замену лифтового оборудования), проведение строительного контроля.
Заявки от организаций принимаются с 1 по 22 марта 2018 года. Среди требований, которым обязан соответствовать претендент: обязательное членство в саморегулируемой организации, отсутствие задолженности по налогам, отсутствие неисполненных или расторгнутых договоров на капитальный ремонт и ряд других требований, которые призваны повысить качество проводимых работ.
Отбор подрядчиков является обязательной мерой и служит для улучшения качества работ по капитальному ремонту. Например, организация, которая ранее срывала сроки проведения ремонтов или делала его некачественно, уже не имеет права участвовать в аукционах на проведение капитального ремонта, которые организует Фонд.
Отбор квалифицированных подрядчиков проводится ежеквартально. По его результатам формируется Единый реестр квалифицированных подрядных организаций. Только организации, включенные в Реестр, имеют право участвовать в аукционах на проведение капитального ремонта.
Ссылка на процедуру отбора на площадке РТС-тендер: http://615.rts-tender.ru/?SearchForm.CustomerInn=5902184588_590201001
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