Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← Пермяки написали этнографический диктант

Арнольд Райник готовит поздравление пермским женщинам →

Капремонт: Начат отбор подрядных организаций

капремонт
Региональная служба по тарифам Пермского края начала предварительный отбор в Реестр квалифицированных подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту. Отбор ведется по нескольким направлениям, в том числе: оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации для объектов культурного наследия, разработка проектно-сметной документации для проведения ремонта в многоквартирных домах (в том числе и на замену лифтового оборудования), проведение строительного контроля. 

Заявки от организаций принимаются с 1 по 22 марта 2018 года. Среди требований, которым обязан соответствовать претендент: обязательное членство в саморегулируемой организации, отсутствие задолженности по налогам, отсутствие неисполненных или расторгнутых договоров на капитальный ремонт и ряд других требований, которые призваны повысить качество проводимых работ. 

Отбор подрядчиков является обязательной мерой и служит для улучшения качества работ по капитальному ремонту. Например, организация, которая ранее срывала сроки проведения ремонтов или делала его некачественно, уже не имеет права участвовать в аукционах на проведение капитального ремонта, которые организует Фонд.

Отбор квалифицированных подрядчиков проводится ежеквартально. По его результатам формируется Единый реестр квалифицированных подрядных организаций. Только организации, включенные в Реестр, имеют право участвовать в аукционах на проведение капитального ремонта.

Ссылка на процедуру отбора на площадке РТС-тендер: http://615.rts-tender.ru/?SearchForm.CustomerInn=5902184588_590201001

 

 

 

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 02.03.2018 в 13:11 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Пермяки написали этнографический диктант

«Молот-Прикамье» потерпел два поражения

В «медвежьей» схватке уступили пермские гандболисты

Включите телевизор «ВОВРЕМЯ»

В Краснокамске продавали подозрительную колбасу

Питомцы-путешественники: правила вывоза

Голосуй там, где удобно

Россияне обыграли сборную Боснии и Герцеговины со счетом 70:53

Михаил Бабич поздравил жителей ПФО с Днём защитника Отечества

В Пермском крае начался поквартирный обход избирателей


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермяки написали этнографический диктант

Арнольд Райник готовит поздравление пермским женщинам →

Обратите внимание

в Перми

Март будет снежным и холодным

Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 1-2 градуса на юге и 3-5 градусов на севере.
02.03.2018 в 17:02

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Выборы под видеонаблюдением

В Пермском крае завершен монтаж оборудования для обеспечения видеонаблюдения на выборах Президента РФ
02.03.2018 в 16:35

Метки: Выборы, в Перми, в Пермском крае

Маленьких балерин лишили аккомпанемента

Жильцы многоэтажки писали многочисленные жалобы во все инстанции о постоянно звучащей во время репетиций музыки.
02.03.2018 в 16:12

Метки: в Перми, Культура, Общество

На Пермской химической компании произведена выемка документов

В одном из цехов ООО «Пермская химическая компания» произошел пожар, пострадали 5 работников.
02.03.2018 в 15:52

Метки: в Перми, Происшествия

Синоптики подвели итоги прошедшей зимы

Эта зима стала одной из самых малоснежных за последние 17 лет.
02.03.2018 в 15:29

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В России

Эксперты-криминалисты отметили профессиональный праздник

1 марта 99 лет назад был открыт первый в РСФСР кабинет судебной экспертизы при центр-розыске.
02.03.2018 в 12:08

Метки: в Перми, В России, в Пермском крае, Общество

Общественные наблюдатели постигают тонкости выборов

Для наблюдателей от общественности члены краевого избиркома провели лекцию на тему избирательного законодательства.
02.03.2018 в 10:05

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Выборы

Выборы близко

В эфирах ГТРК «Пермь» стартовал цикл дебатов между доверенными лицами кандидатов на должность Президента России.
01.03.2018 в 12:33

Метки: в Перми, В России, Выборы

За «черными лесорубами» будут следить из Космоса

Программу ParmaGIS разработал пермский Центр космических технологий и услуг.
28.02.2018 в 12:14

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

«Амкар» начинает новый игровой сезон

27 февраля в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу пермяки на своем поле встретятся с курским «Авангардом».
27.02.2018 в 17:23

Метки: в Перми, В России, Спорт, Общество

Лента новостей RSS каналы

Март будет снежным и холоднымМарт будет снежным и холодным

Вести Кудымкар 02.03.2018Вести Кудымкар 02.03.2018

Выборы под видеонаблюдениемВыборы под видеонаблюдением

Маленьких балерин лишили аккомпанементаМаленьких балерин лишили аккомпанемента

На Пермской химической компании произведена выемка документовНа Пермской химической компании произведена выемка документов

Синоптики подвели итоги прошедшей зимыСиноптики подвели итоги прошедшей зимы

Арнольд Райник готовит поздравление пермским женщинамАрнольд Райник готовит поздравление пермским женщинам

«Снежная королева»: Дети танцуют для детей«Снежная королева»: Дети танцуют для детей

Новости культуры. Пермь 01.03.2018Новости культуры. Пермь 01.03.2018

Капремонт: Начат отбор подрядных организацийКапремонт: Начат отбор подрядных организаций

На Пермью воспарят ангелыНа Пермью воспарят ангелы

Заведующую поликлиники уличили в мошенничествеЗаведующую поликлиники уличили в мошенничестве

Эксперты-криминалисты отметили профессиональный праздникЭксперты-криминалисты отметили профессиональный праздник

В Перми открылась музыкальная школа для взрослыхВ Перми открылась музыкальная школа для взрослых

Уснувшего водителя спасли от неминуемой смерти прохожиеУснувшего водителя спасли от неминуемой смерти прохожие

Малым городам и сельским территориям поможет конкуренцияМалым городам и сельским территориям поможет конкуренция

Пермяки встретили первый день весны массовым обливаниемПермяки встретили первый день весны массовым обливанием

Общественные наблюдатели постигают тонкости выборовОбщественные наблюдатели постигают тонкости выборов

Потоп на ул. Восстания вызвал транспортный коллапсПотоп на ул. Восстания вызвал транспортный коллапс

Следственный комитет начал проверку после пожара на химическом предприятииСледственный комитет начал проверку после пожара на химическом предприятии

Наградной удел: «Ордену Ленина» нашли новое пристанищеНаградной удел: «Ордену Ленина» нашли новое пристанище

Пермяки изучали основы барочного жестаПермяки изучали основы барочного жеста

Как внук Мартина МакДонаха подарил театру «У Моста» ирландский крестКак внук Мартина МакДонаха подарил театру «У Моста» ирландский крест

Поликлиники Пермского края переходят на новый формат работыПоликлиники Пермского края переходят на новый формат работы

2018 - год волонтерского движения2018 - год волонтерского движения

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную