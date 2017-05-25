Мороженого много не бывает

В Парке Горького 1 июня во Всемирный День защиты детей пройдет традиционный фестиваль мороженого. На протяжении праздника на центральной площади будут работать игровые площадки, проходить мастер-классы. Ребята смогут посоревноваться в меткости на попадание в рожок с мороженым. Проявить свои нежные чувства можно у специальной стены «Обнимашек». Самые большие сладкоежки попробуют себя в создании «радужного мороженого». А главное, состоится традиционный розыгрыш годового запаса мороженого!