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← В Перми горел «Гулливер»

К марафону готовы? →

Мороженого много не бывает

мороженое

В Парке Горького 1 июня во Всемирный День защиты детей пройдет традиционный фестиваль мороженого. На протяжении праздника на центральной площади будут работать игровые площадки, проходить мастер-классы. Ребята смогут посоревноваться в меткости на попадание в рожок с мороженым. Проявить свои нежные чувства можно у специальной стены «Обнимашек». Самые большие сладкоежки попробуют себя в создании «радужного мороженого». А главное, состоится традиционный розыгрыш годового запаса мороженого!

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 25.05.2017 в 15:20 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Перми горел «Гулливер»

К марафону готовы? →

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