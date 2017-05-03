Готовимся к ЕГЭ с Яндексом

Яндекс перезапустил сайт для подготовки к школьным экзаменам. Теперь на Яндекс.ЕГЭ можно не только порешать тренировочные варианты тестов Единого государственного экзамена, но и пройти бесплатные онлайн-курсы - они помогут подтянуть знания по математике и русскому языку.

Первый онлайн-курс уже доступен на сайте. Он учит решать разные типы задач, которые могут встретиться на ЕГЭ по математике профильного уровня. Задания курса сопровождаются видеообъяснениями - их записали опытные репетиторы, выпускники мехмата МГУ. Проходить задания можно в любом порядке и в удобном темпе.

Ещё один курс по математике профильного уровня, а также курсы по русскому языку и написанию сочинений пройдут в мае - начале июня в формате вебинаров. Преподаватели будут вести занятия в прямом эфире, а желающие смогут подключиться к трансляции и задать вопросы в комментариях. По окончании вебинара его запись будет размещена на Яндекс.ЕГЭ.

Вебинары по математике проведёт Станислав Игоревич Комаров, выпускник мехмата МГУ. Сейчас он заведует математическим отделением московской школы №179. Автор вебинаров по русскому языку и написанию сочинений - Людмила Викторовна Великова, учитель высшей категории и составитель учебных пособий по русскому языку.

Яндекс.ЕГЭ работает с 2010 года. На сайте опубликованы тренировочные тесты по всем предметам, по которым в 2017 году проводится Единый государственный экзамен. Все задания составлены экспертами специально для Яндекса и соответствуют требованиям Федерального института педагогических измерений.

Подробнее об онлайн-курсах читайте в блоге Яндекса.

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