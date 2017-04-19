Пермь. Вести-Спорт

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В этом выпуске:

-Кубковый успех прикамской дзюдоистки.

-Первая историческая победа каратиста из Прикамья на Чемпионате мира.

-Успехи наших баскетболистов на старте Суперфинала Школьной баскетбольной лиги.

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 19.04.2017 в 15:18 в рубрике - Новости T7-inform

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«ЮТэйр» отказалась от рейсов из Перми в Москву и Анапу →

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