Пермь. Вести-Спорт
Смотрите последние спортивные новости региона в программе Вести-Спорт на канале Россия-24.
В этом выпуске:
-Кубковый успех прикамской дзюдоистки.
-Первая историческая победа каратиста из Прикамья на Чемпионате мира.
-Успехи наших баскетболистов на старте Суперфинала Школьной баскетбольной лиги.
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