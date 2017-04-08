Благоустройство края - под контролем жителей

Более 800 дворов и 60 общественных зон – парков, скверов, площадей, набережных – планируют благоустроить в Пермском крае до 1 сентября 2017 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Его реализация будет проходить под контролем специальной межведомственной комиссии, первое заседание которой провел 31 марта глава Прикамья Максим Решетников.

820 миллионов на комфортную среду

Такая масштабная работа по благоустройству края требует и серьезных финансовых вложений, и больших организаторских усилий, и активного участия самих жителей Прикамья, ведь именно они являются главными обитателями той самой городской среды и лучше всех знают, что нужно сделать для того, чтобы она была для них действительно комфортной.

«Реализация приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды в крае – комплексная и стратегическая задача, – подчеркнул Максим Решетников на первом заседании межведомственной комиссии, в котором приняли участие представители краевой власти, Общероссийского Народного Фронта и администрации Перми. – Мы уже заручились серьезным финансовым ресурсом: из всех уровней бюджета на эти цели направляем свыше 820 миллионов рублей. Сейчас основная задача – согласование проектов, контроль за учетом мнения самих прикамцев. Все проекты, которые мы будем реализовывать, должны пройти обсуждение с жителями. Рассчитываю, что в этом нам помогут общественные организации».

Общественники уже разработали свой механизм контроля. «На базе федерального штаба открыт центр мониторинга благоустройства комфортной городской среды, куда еженедельно уходит отчет о реализации и отслеживается динамика не только результативности всех ключевых участков, но и развития данной программы в каждом дворе, который принял решение участвовать в ней», – уверяет член регионального штаба ОНФ Андрей Ларин. «Мнение жителей будет учитываться максимально, – обещает региональный координатор проекта «Формирование комфортной городской среды» Михаил Борисов. – Мы будем стараться, чтобы все проекты соответствовали пожеланиям, и будем контролировать не только ход работ и их завершение, но и посмотрим потом, как содержатся эти объекты».

Масштабно и обстоятельно

Понятно, что обсуждение проектов жителями края и сбор мнений требуют времени. Так что работа по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Прикамье началась задолго до старта сезона благоустройства. Еще в начале марта все муниципалитеты края, которые участвуют в проекте в этом году, опубликовали для общественного обсуждения проекты программ благоустройства своих территорий. Сейчас в муниципалитетах идут общественные обсуждения – принять в них участие могут жители края, а также представители общественных организаций. До 15 апреля краевое министерство строительства и ЖКХ планирует подписать со всеми муниципалитетами соглашения о финансировании реализации указанных программ.

В этом году в проекте участвуют 47 поселений из 38 муниципальных образований края. В соответствии с разработанными проектами программ за год планируется благоустроить свыше 800 дворов и 60 общественных зон. Сейчас разрабатывается сайт, где будет представлена интерактивная карта территорий с подробным перечнем работ, отражающая текущее состояние каждого объекта. Глава региона дал поручение проработать механизм обратной связи с жителями, благодаря которому чиновники должны будут максимально оперативно реагировать на предложения населения.

Пять тысяч дворов за пятилетку

А тем горожанам, чьи дворы не войдут в программу в этом году, отчаиваться не стоит. Параллельно в муниципалитетах будет вестись работа по формированию программ благоустройства на 2018–2022 годы. Перечень территорий, где будут проводиться работы по благоустройству, в этот период планируется расширить: в проекте будут участвовать все муниципальные образования с численностью населения более 1000 человек. Так что по предварительным расчетам количество дворов, в которых к концу 2022 года появятся асфальтированные дорожки, комфортные парковки, функциональные детские площадки и другие удобства, достигнет 5,5 тысяч.

На заседании комиссии также обсудили проекты обустройства мест массового отдыха населения (городских парков). На реализацию направления предусмотрено 22 миллиона рублей.

Следующее заседание комиссии состоится примерно через месяц, и в дальнейшем она будет собираться ежемесячно. По мнению Максима Решетникова, это позволит контролировать реализацию проекта и вовремя реагировать на вопросы и пожелания жителей края, которые могут появиться в ходе работы.