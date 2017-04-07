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← В Перми стартует массовая эвакуация «подснежников»

За ребенком присмотрит театральная няня

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театр

В Перми появилась новая услуга для родителей - "Няня на время спектакля". Ее запустил  один пермский частный детский сад  совместно с театром оперы и балета. Теперь родители, которые решили посетить театр, могут оставить детей под присмотром педагогов. Во время театрального представления малыши будут находиться в игровой комнате, пока родители наслаждаются оперой, балетом или концертом. В группу кратковременного пребывания педагоги приглашают детей от 1 года. 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 07.04.2017 в 15:53 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Перми стартует массовая эвакуация «подснежников»

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