За ребенком присмотрит театральная няня

В Перми появилась новая услуга для родителей - "Няня на время спектакля". Ее запустил один пермский частный детский сад совместно с театром оперы и балета. Теперь родители, которые решили посетить театр, могут оставить детей под присмотром педагогов. Во время театрального представления малыши будут находиться в игровой комнате, пока родители наслаждаются оперой, балетом или концертом. В группу кратковременного пребывания педагоги приглашают детей от 1 года.