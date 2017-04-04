УФАС: Аукцион на реконструкцию трамвайных путей пройдет повторно
Пермское УФАС России признало необоснованной жалобу ООО «ТСИ-Пермь» на действия МКУ «Пермблагоустройство» при организации и проведении аукциона на реконструкцию трамвайных путей по ул. Уральская. Однако в ходе рассмотрения жалобы комиссия антимонопольного органа установила, что заказчик допустил техническую ошибку в аукционной документации. Заказчик при установлении требований к используемым материалам неверно указал показатель марки асфальтобетонной смеси, что могло ввести в заблуждение участников аукциона. Так заявка ООО «ТСИ-Пермь» была отклонена, поскольку организация неверно указала показатель марки асфальтобетонной смеси. Пермское УФАС России обязало заказчика отменить результаты аукциона, внести изменения в аукционную документацию и продлить срок приема заявок на аукцион.
Справка
Аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Р. Землячки (трамвайные пути) объявлен 28.02.2017 г. Заказчик – МКУ «Пермблагоустройство». Максимальная цена контракта 218 944 200 рублей. 23.03.17 г. Состоялось рассмотрение заявки единственного участника аукциона ООО «Старт». Заявка второго участника не была допущена на аукцион.
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