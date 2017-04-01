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← В Перми высадят редкие деревья

Доходы от отходов

 

 мусор

С 3 апреля в течение недели в каждом районе Перми поочередно будут работать пункты по сбору вторичного сырья. Предполагается, что это поможет горожанам в дальнейшем при участии своей управляющей организации устроить сбор вторсырья на своей контейнерной площадке уже на постоянной основе.

В ходе акции, организованной городским департаментом ЖКХ совместно с утилизирующей компанией «Буматика», пермяки на безвозмездной основе смогут сдать бумажные отходы, пластик, алюминий, энергосберегающие лампы, батарейки, аккумуляторы, мелкую бытовую и оргтехнику, автомобильные шины. Вторсырье будет отправлено на переработку, а ртутьсодержащие отходы грамотно утилизированы. «В природе пластик, алюминий и резина практически не разлагаются, единственный способ утилизации – промышленная переработка. Мы рады, что утилизирующие компании и сами пермяки активно поддерживают раздельный сбор мусора. Количество контейнерных площадок, оснащенных тарой для раздельного сбора отходов, за последние 3 года увеличилось в 6 раз», – отмечает заместитель начальника городского департамента ЖКХ Владислав Наберухин. На сегодня в Перми отдельными емкостями для сбора вторсырья оборудованы более 600 контейнерных площадок в жилом секторе – свыше половины. Для сравнения, в начале 2014 года таких площадок было чуть более 100. Переработкой собранного вторсырья занимается несколько предприятий: ООО «Пласт-М» делает новые емкости из переработанного пластика, ООО ТКФ «Титан» организовало выпуск из пластиковых бутылок щеток для коммунальных машин, ООО «Буматика» изготавливает тротуарную плитку с использованием полимеров. Бумагу на переработку принимает Пермский ЦБК.

В городе открыто 28 постоянных пунктов приема вторсырья. С их адресами и условиями приема можно ознакомиться на сайте городской администрации gorodperm.ru в разделе «Обращение с отходами». 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 01.04.2017 в 13:27 в рубрике - Новости T7-inform

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