Похититель щенка получил три года условно

Жителя Перми осудили за хищение породистого щенка. Как сообщили в прокуратуре Индустриального района, в сентябре 2016 года 24-летний пермяк взломал замок соседской квартиры и похитил 4-месячного щенка породы аляскинский маламут стоимостью 15 000 рублей. Похитителя застала на месте жительница общежития, но мужчина все равно унёс щенка. Собаку грабитель продать не смог и бросил на улице, где её нашла проходящая мимо женщина, приютившая собаку и подавшая объявление. Хозяйка нашла свою собаку по этому объявлению и вернула себе спустя несколько дней.

Приговором Индустриального районного суда г. Перми похититель собаки признан виновным. Наказание - 3 года лишения свободы условно и штраф 10 000 рублей.