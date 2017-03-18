Новые школы для главных жителей Перми

Количество первоклассников в Перми растет, и городские власти стараются идти в ногу со временем. 1 сентября свои двери распахнут после капитального ремонта две новые школы, оснащенные современным оборудованием. На очереди – несколько новых школьных корпусов.

«Школа на пятёрку»: первый звонок

Масштабная работа по строительству и ремонту школ ведется в Перми с 2015 года. Именно в 2015-м был открыт новый корпус Дягилевской гимназии. А 1 сентября 2016 года в рамках городского проекта «Школа на пятерку», который реализуется под личным контролем главы Перми Дмитрия Самойлова, состоялось торжественное открытие школы «Мастерград» в микрорайоне Пролетарский. Рассчитанная на 1200 мест школа стала первым объектом, построенным в рамках большой федеральной программы по увеличению мест в образовательных учреждениях «Школа XXI века». До этого последний раз в Перми крупная школа – именно новая отдельная школа, а не пристрой к уже существующему зданию – была построена в 1998 году на улице Макаренко. Кстати, школа «Мастерград» стала не только первым за 18 лет большим самостоятельным зданием общеобразовательного учреждения в Перми, но и первой школой подобного типа в России. Дело в том, что школа оснащена специальными мастерскими, которые позволяют расширять свои знания и оттачивать навыки будущим архитекторам, дизайнерам, строителям, инженерам. В первую смену школьники «Мастерграда» учатся по традиционным образовательным стандартам, а потом могут здесь же заниматься дополнительным образованием.

Старым школам - новое лицо

«В прошлом году мы дали старт реализации проекта главы Перми Дмитрия Самойлова «Школа на пятерку», построив и открыв современную школу «Мастерград», – говорит заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева. – В этом году начинается строительство двух корпусов школ № 42 и 59, а также продолжается капитальный ремонт в школах № 112 Мотовилихинского района и № 73 Кировского района Перми. Вновь строящиеся и отремонтированные школы будут оснащены современным оборудованием и мебелью, а также будут доступны для маломобильных групп детей: там установят пандусы на входе, дополнительные поручни, лифты либо стационарные подъемники. Начать новый учебный год ребята смогут уже в отремонтированных зданиях». В ходе капитального ремонта школ № 112 (на улице Дружбы, 18) и № 73 (на улице Ямпольской, 16) уже проведены замена всех инженерных систем (отопления, канализации, водоснабжения, электроснабжения), ремонт кровли, пола и стен, перепланировка помещений в соответствии с современными требованиями. Осталось поработать над системами вентиляции, диспетчеризации, автоматической противопожарной сигнализации и благоустройством территории. По плану, все работы должны быть завершены уже в августе, а 1 сентября капитально обновленные школы распахнут свои двери для учеников. Что касается дальнейших планов администрации Перми по ремонту, то до 2019 года должно быть капитально отремонтировано здание школы № 30 по улице Ивана Франко, 43.

Школы будущего

Возвращаясь к вопросу строительства, стоит отметить, что новые корпуса школ № 42 и 59, упомянутые Людмилой Гаджиевой, рассчитаны на тысячу мест каждый. В планах городской администрации также строительство до 2019 года новых корпусов школ № 129 и 93, которые входят в федеральные кластеры «Технополис «Новый Звездный» и «Фотоника». Эти общеобразовательные учреждения являются инновационными и предоставляют своим ученикам широкие возможности. Например, школа № 129 оснащена лабораториями робототехники, промышленного дизайна и другими, а также мастерскими по обработке конструкционных материалов. Богатое оснащение, сотрудничество с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом и прохождение практики на ОАО «Протон-ПМ» помогают ученикам в профессиональном самоопределении. Строительство школ – это не только возведение новых корпусов. В рамках реализации проекта «Школа на пятерку» администрация города ставит перед собой задачу создавать школы, которые будут отвечать всем передовым требованиям – и по содержанию образования, и по оснащению современным оборудованием. Так, в 2016 году при пермских образовательных учреждениях было открыто порядка 12 спортивных объектов. И еще 8 мини-стадионов в разных микрорайонах Перми. Продолжая развивать спортивное направление, в 2017 году в Перми планируют построить еще 6 мини-стадионов, открыть спортивный зал в школе № 32 и еще 3 межшкольных стадиона в школах № 41, «Точка» и «Мастерград».