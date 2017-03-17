18 марта в Перми перекроют центральные улицы
18 марта перекроют центральные улицы. В субботу на Соборной площади состоится праздничный концерт в честь присоединения Крыма к России. Будет закрыто движение личного транспорта с 12:00 до 14:00 по улице Монастырской на участке от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева; по Комсомольскому проспекту на участке от улицы Советская до улицы Монастырская (без остановки движения по улице Советская). По информации городской администрации, с 22:00 17 марта уже перекроют движение по Окулова от Куйбышева до Комсомольского проспекта, а также будет запрещена парковка.
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