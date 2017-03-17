Аист принес в Пермь первую тройню
В Перми родилась первая в этом году тройня. Это девочки, которых назвали Софья, Екатерина и Милана. Вес каждой - более 2,5 кг, что является для тройняшек большой редкостью. Дети с мамой уже находятся дома. Все четверо чувствуют себя хорошо. Через несколько месяцев, когда малышки подрастут и окрепнут, в Свердловском отделе ЗАГС проведут торжественный обряд имянаречения.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Доступные новостройки
Театр-Театр отметил юбилей с размахом
Решение Пермского УФАС создает прецедент
«Амкар» благодарит болельщиков за горячую поддержку
Фигуристов собирает Весенний Кубок Прикамья
Нападающего «Амкара» вызвали в молодежную сборную России
В Верещагино продавали подозрительные сухофрукты
Дело в отношении ООО «Еврохим – Усольский калийный комбинат» закрыто
С математикой у нас всё в порядке!
Пермский фонд капремонта потратит 32 млн на печать квитанций
Добавить комментарий: