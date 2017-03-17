Аист принес в Пермь первую тройню

В Перми родилась первая в этом году тройня. Это девочки, которых назвали Софья, Екатерина и Милана. Вес каждой - более 2,5 кг, что является для тройняшек большой редкостью. Дети с мамой уже находятся дома. Все четверо чувствуют себя хорошо. Через несколько месяцев, когда малышки подрастут и окрепнут, в Свердловском отделе ЗАГС проведут торжественный обряд имянаречения.