Пермский губернский оркестр подготовил новую программу к Международному дню музыки

В преддверии Международного дня музыки, который будет отмечаться 1 октября, Пермский губернский оркестр подготовил новую программу. Прозвучат известные произведения из советских кинофильмов и просто популярные песни.Последние репетиции перед концертом всегда самые трудные. До этого танцоры репетировали отдельно от музыкантов, музыканты - отдельно от оперных солистов. Теперь нужно всех артистов собрать воедино и подготовить для зрителей концерт ко Дню Музыки.В честь Дня музыки Пермский губернский оркестр готовит совершенно новую программу. В ней прозвучат известные произведения из советских кинофильмов и просто популярные песни, связанные с музыкальной тематикой.В концертной программе, которая пройдет 1 октября в ДК Солдатова, примут участие основной состав музыкантов, танцевальная группа и солисты оперного театра, а ещё молодые артисты, которые начали свою карьеру в оркестре только этим летом, но обладают уже богатым опытом выступлений.После этого выступления у оркестра начнется активная концертная деятельность, что-то будет традиционным, а что-то зрители увидят впервые.Композиции, которые прозвучат на концерте в честь Дня музыки, подобраны так, чтобы зрители и погрустили, и повспоминали, а главное - порадовались, чтобы после выступления оркестра у пермяков остались только приятные музыкальные воспоминания и чувство необыкновенной лёгкости в душе.