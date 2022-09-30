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Пермский губернский оркестр подготовил новую программу к Международному дню музыки
В концертной программе, которая пройдет 1 октября в ДК Солдатова, примут участие основной состав музыкантов, танцевальная группа и солисты оперного театра, а ещё молодые артисты, которые начали свою карьеру в оркестре только этим летом, но обладают уже богатым опытом выступлений.
После этого выступления у оркестра начнется активная концертная деятельность, что-то будет традиционным, а что-то зрители увидят впервые.
Композиции, которые прозвучат на концерте в честь Дня музыки, подобраны так, чтобы зрители и погрустили, и повспоминали, а главное - порадовались, чтобы после выступления оркестра у пермяков остались только приятные музыкальные воспоминания и чувство необыкновенной лёгкости в душе.
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