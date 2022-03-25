"Евгений Онегин" по-новому

В Пермском театре оперы и балета готовятся к премьере. 1 апреля на пермской сцене покажут оперу «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского. Свою трактовку одного из ключевых названий мирового оперного репертуара представят режиссер Владиславс Наставшевс и дирижер Михаил Татарников. Маэстро зарекомендовал себя одним из ведущих специалистов по отечественному оперному репертуару не только в России, но и за рубежом. Для обоих новая постановка- дебют в Перми.Михаил Татарников, дирижер: «Замечательный театр, сильный. Немножко изучив структуру работы, могу сказать, что многие театры могут брать пример с работы пермского театра по многим направлением, особенно, что касается творческих сил и творческого подхода».Новый «Евгений Онегин» в Пермской опере — это история про время и взаимоотношение с ним героев Чайковского. Зрители попадут в пространство памяти, где грань между воспоминаниями и реальностью практически стерта. Показы пройдут 1, 2, 3 и 5 апреля.