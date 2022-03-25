Пермского Губку Боба отправят в музей
В мэрии заявили, что знаменитый арт-объект продолжит "жить", но не на улице, а в Музее современного искусства "PERMM". Пермская дирекция дорожного движения планирует передать его для хранения и дальнейшего использования. Напомним, изначально персонаж мультфильма была нарисован на шкафе Александром Жуневым, а затем восстановлен Алексеем Илькаевым в память о художнике.
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