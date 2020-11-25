Джошуа против Пулева: сумеет ли чемпион избежать смертельного укуса «Кобры»

Кто же победит?

В первых числах декабря 2020 года пройдет долгожданный бой между Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым. Ситуация с эпидемией на Туманном Альбионе сложная, но промоутеры упорно называют дату поединка - 02.12.2020. Встреча пройдет на территории стадиона лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм".

Букмекеры единодушно признают Джошуа фаворитом предстоящего поединка. Лучший коэффициент предлагает на победу Энтони букмекеры. Недавно на популярном портале для любителей ставок появился независимый обзор, большое место в котором уделено разбору мобильного приложения. На информационном портале Prognozy-bk.ru есть подробная интсрукция о том, как можно быстро скачать приложение на андроид.

Но Энтони не желает успокаиваться перед решающей схваткой. Англичанин отметил, что Кубрат даже не ведет социальные сети потому что целиком сконцентрирован на предстоящем поединке.

Первоначально поединок должен был пройти летом 2020 года, но из-за локдауна был перенесен.

Перед боем

Не успели боксеры остыть в раздевалках после поединка Джошуа - Руис, как громко заявили о себе чиновники боксерских федераций. Они сразу потребовали от англичанина защищать титул. Среди первых соперников Энтони назвали Кубрата "Кобру" Пулева.

Любопытно, что бойцы должны были проводить между собой поединок в 2018 году. Но встреча не состоялась из-за тяжелой травмы, которую получил болгарский спортсмен.

Энтони Джошуа

Боксер родился в Англии, в небольшом городке Уотфорд. Профессионально боксом Энтони занялся, когда переехал в столицу Англии. Там у Джошуа проживает старший брат. Оглушительный успех пришел к Энтони после победы на Олимпиаде в 2012 году.

Затем британец перешел в профессионалы и начал славную карьеру. Отдельно стоит выделить его поединки с Руисом, за которыми следил весь спортивным мир.

Кубрат Пулев

Болгарин очень поздно перешел в профессионалы, в 28 лет. Его дебют пришелся на поединок с румынским бойцом Флорианом Бенче. За свою карьеру болгарину удалось сразиться с:

- Владимиром Кличко;

- Дерриком Чисорлой;

- Александром Устиновым.

Прогноз

Хотя болгарский боец удерживает победную серию с 2014 года, в бою с Джошуа она наверняка прервется. Если болгарская "Кобра" будет готов на 100 процентов, то сможет продержаться на ринге двенадцать раундов.

Тогда Джошуа победит по судейским запискам.