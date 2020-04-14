Как выбрать и где купить велотренажер?





В связи со сложной ситуацией во всем мире, которая возникла из-за пандемии коронавируса, большинство сознательных граждан соблюдают режим самоизоляции. Карантин-то снимут, но вот лето никто не отменял! Совсем скоро пляжный сезон и сидение дома - это не повод отъедаться. Поддерживать хорошую фигуру в домашних условиях довольно проблематично, особенно без инвентаря для тренировок. Вам нужно купить хотя бы один кардио тренажер, чтобы сжигать лишние калории и не прибавить в весе за период карантина. Мы рекомендуем обратить внимание именно на велотренажеры. Как показывает практика, для жиросжигания они эффективнее всего. Если вы ищете где купить велотренажер, загляните на сайт интернет-магазина Homefitness https://homefitness.ru. Здесь большой выбор моделей в самой разной ценовой категории (есть и компактные, идеально подходящие для использования в домашних условиях). Мы подготовили пару советов, которые помогут вам определиться с выбором.

Конструкция тренажера

Ваш уровень комфорта во время тренировки напрямую зависит от особенностей конструкции велотренажера. Разновидности: