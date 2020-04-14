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← 11 апреля в эфире телеканала «Россия» - беспрецедентный концерт «МЫ ВМЕСТЕ»

Как выбрать и где купить велотренажер?


В связи со сложной ситуацией во всем мире, которая возникла из-за пандемии коронавируса, большинство сознательных граждан соблюдают режим самоизоляции. Карантин-то снимут, но вот лето никто не отменял! Совсем скоро пляжный сезон и сидение дома - это не повод отъедаться. Поддерживать хорошую фигуру в домашних условиях довольно проблематично, особенно без инвентаря для тренировок. Вам нужно купить хотя бы один кардио тренажер, чтобы сжигать лишние калории и не прибавить в весе за период карантина. Мы рекомендуем обратить внимание именно на велотренажеры. Как показывает практика, для жиросжигания они эффективнее всего. Если вы ищете где купить велотренажер, загляните на сайт интернет-магазина Homefitness https://homefitness.ru. Здесь большой выбор моделей в самой разной ценовой категории (есть и компактные, идеально подходящие для использования в домашних условиях). Мы подготовили пару советов, которые помогут вам определиться с выбором.

Конструкция тренажера

Ваш уровень комфорта во время тренировки напрямую зависит от особенностей конструкции велотренажера. Разновидности:

  • - Горизонтальные. Это классический велотренажер, который стоит в большинстве тренажерных залов. Его нельзя назвать компактным, поэтому для домашнего использования - спорный вариант. Плюс этого тренажера в том, что он полностью снимает осевую нагрузку на позвоночник, а значит безопасен для поясницы и всей спины. Заниматься на горизонтальном велотренажере будет комфортно старикам, людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (позвоночника, в частности), а также детям.
  • - Вертикальные. Такие велотренажеры очень похожи на обычный велосипед. Они более компактные и занимают мало места за счет вертикального размещения пользователя. Педали здесь расположены под сиденьем, а в качестве опоры используется руль и седло. На наш взгляд, это оптимальный вариант для домашних тренировок. Во-первых, доступная цена, во-вторых, компактные габариты. Еще нельзя не упомянуть о максимально эффективном распределении нагрузки, вертикальный велотренажер задействует не только ноги, но и мышцы пресса, ягодиц, плечевого пояса. Единственный минус - такие тренажеры не подойдут людям, у которых проблемы с коленями. Нагрузка на суставы здесь все же выше, нежели у горизонтальных моделей.
  • - Портативные. Это отличная аналогия мини-степперу, потому что у аппарата отсутствует сиденье и руль. Чтобы полноценно тренироваться, вам нужно будет сесть на кресло или стул. Насколько это удобно? Решать только вам. Плюсы: доступная цена, компактный размер (можно спрятать хоть в шкаф).
  • - Складные. Конструкция здесь аналогична предыдущей, но в комплекте идет руль и седло. Ключевое преимущество - это возможность складывать раму для удобного хранения или перемещения по разным комнатам, что делает такие велотренажеры более подходящими для владельцев малогабаритных квартир. Хранить их можно как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
Метки: Спорт

Опубликовано: 14.04.2020 в 08:12 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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← 11 апреля в эфире телеканала «Россия» - беспрецедентный концерт «МЫ ВМЕСТЕ»

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