Обмен лекарствами. Стоит ли бояться?

Для тех, кто хочет сэкономить, в Перми запустили «Аптекашеринг» - бесплатный обмен лекарствами. Никаких денег - говорят создатели сервиса, это строго запрещено законом. Риски тоже никто не исключает.

Аптекашеринг (шеринг дословно с английского – разделять) не имеет прилавка, продавцов и соответственно цен. Лекарственные препараты отдают за так.

Автор идеи Анна Носкова, владелица благотворительного магазина одежды. Здесь вещи не только продают, но и отдают на переработку. С таблетками всё гораздо сложнее – брать деньги за них, если нет фармацевтической лицензии, запрещено, а вот подарить можно.

Через интернет можно свободно продавать лишь лекарственные травы. Также можно забронировать лекарственный препарат на сайте аптеки, однако, забрать его покупателю придётся лично, явившись в аптечный пункт.

Аскорбиновая кислота является БАДом, не лекарственным препаратом, а значит, фармакологическая лицензия не нужна, но и ее нельзя продавать по СанПиНу.

Интернет-площадки, где безвозмездно отдают лекарства, существуют уже давно. В открытом доступе в социальной сети можно без труда обнаружить, группы, где не отдают, а именно продают, тем самым нарушая закон. На эту страницу подписаны 10 тысяч человек. Организаторы сообщества ответственность за происходящее в сети с себя сняли.

Цитата: «Ответственность за продажу лекарств и их качество несут исключительно продавцы! Группа не занимается продажей лекарств, а является только форумом для общения».

Юристы предупреждают, лекарства с рук могут навредить, так как элементарно могут быть нарушены условия хранения. А также могут стать поводом для возбуждения уголовного дела. Свободный оборот наркосодержащих и психотропных препаратов, в том числе в виде безвозмездной передачи от одних частных лиц другим полностью запрещен.

Александр Антипов, юрист:

- Риски есть у человека, который отдает лекарства, как и у того, кто получает, потому что если человек, который забирает лекарство, не дай Бог, отравится или летальный исход будет, плюс, мы считаем, в данном случае можно прикрывать этим незаконный оборот наркотических средств.

Механизм продажи лекарств через интернет не раз обсуждался в Правительстве, однако единой схемы дистанционной продажи медикаментов пока не выработано. Аптекашеринг – на общем плане скорее исключение, не больше, чем инициатива с самыми добрыми намерениями.