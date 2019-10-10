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8 способов повысить CTR

Показатель CTR – это выражение отношения количества переходов пользователей к рекламным объявлениям к количеству просмотров. Благодаря CTR вы знаете о том, насколько популярно в сети ваше рекламное объявление. Именно поэтому в сфере интернет-маркетинга уже давно устоялось понятие “СТR-ного объявления». Как сделать этот показатель выше, чтобы он стал ещё более СТR-ным, с максимальным количеством просмотров и переходов?

Использование человеческих лиц

Человеческое лицо, представленное на фотографии хорошего качества, всегда привлечёт внимание читателя. Один из испытанных и беспроигрышных вариантов - найти классное изображение какой-нибудь знаменитости или телезвезды и использовать его в своих источниках рекламы. Однако такой ход может повлечь за собой неприятные последствия, поскольку речь идёт об авторском праве. Именно поэтому в иностранных digital agencies закупают картинки на специальных хостингах.

Для того чтобы обезопасить свою репутацию, используйте человеческие лица, снятые в условиях естественной обстановки. Не берите слишком необычные или вычурные фото с изобилием фотошопа. Если ваш текст рассказывает о какий-нибудь ситуации, лицо на фото должно соответствовать описанию и выражать определённый спектр эмоций, подходящий под суть текста.

Кроме лиц людей вы можете находить и использовать фотографии пейзажей, соответствующих определённому эмоциональному настрою.

Уловка через рамки

Пользователи персональных компьютеров постоянно рассеивают своё внимание по всему экрану. Бывает, что из-за обильного потока информации людям трудно сфокусироваться на чём-либо конкретном и важном. В данном случае помогут тизеры (или рамки), которые вы можете «навешивать» на объявления. Лучшие варианты цветов - жёлтый или красный, однако важно учитывать насыщенность цвета и его сочетание с другими цветами и шрифтами, если вы используете текст. Примером идеального сочетания цветов может послужить жёлто-чёрная рамка Тинькофф-банка.

Не злоупотребляйте количеством рамок и особенно - кислотными цветами, режущими глаза.

Хорошее качество фона

Здесь тоже не следует увлекаться слишком яркими тонами. Также вспомните о том, что, например, социальные сети «Фейсбук» и «Вконтакте» всегда используют синий цвет в качестве основного. Вам нужно придумать цветовое решение, которое будет отличаться от уже существующих и тем самым привлечь внимание пользователей. Если вы «раскручиваете» своё бренд в этих соцсетях, старайтесь употреблять как можно меньше синего и голубого, акцентируя внимание на противоположных тонах - например, жёлтом или оранжевом. Однотонный фон приятного (не кислотного) цвета с текстом будет смотреться всегда солидно и выигрышно.

Фон, на котором изображена картинка, должен обязательно составлять яркий контраст с объектами, помещаемыми на передовицу. При отсутствии контрастности высокий CTR вам получить не удастся: таковы законы психологии.

Многабукаф? Зачем? Это уже в прошлом!

Чем больше будет «информационной перегрузки» в тексте, тем хуже пользователи воспринимают суть рекламных посланий. Это неоднократно подтверждено на практике, поэтому опытные специалисты в сфере маркетинга настоятельно советуют предпринимателям ограничиваться простыми, креативными и немногословными текстами, без «растекания словами по древу». Речь идёт не о лирических излияниях популярных блогеров, а о рекламе конкретного продукта, будь то постельное бельё или новинка из области бытовой техники.

Если вы пишете тексты самостоятельно, учитывайте эти моменты, а нанимая на работу копирайтера, предупредите его о том, что в тексте не должно быть длинных предложений. Выражения и формулировки, используемые в тексте, должны быть понятны каждому читателю и рассчитаны на потребителей среднего уровня. Главное для аудитории - с первых секунд чтения понять, что ей предлагает предприниматель. Только таким образом вы сможете «зацепить» человека и побудить его для приобретения товара, который вы продаёте.

Преимущества крупного плана

Лица людей и товары лучше всего показывать крупным планом. Как уже отмечалось, лицо человека с приятной улыбкой, сфотографированное на хорошую фотокамеру, всегда привлекает внимание пользователя, побуждая его к чтению и осмыслению текста. Что касается товара, именно его крупное и детальное изображение поможет постоянному покупателю предварительно его рассмотреть. Крупный план в данном случае вызывает доверие и желание узнать о товаре все возможные подробности.

Расположение картинки и текста

Картинку следует располагать слева от текста, а тест помещать правее. Почти 100% людей первым делом смотрят на фотографию, а потом уже принимаются за чтение текста. Читаем мы, как правило, слева направо, если не проживаем в арабских странах: это для нас естественно и значительно облегчает общий процесс восприятия.

Говорите на языке покупателей

Сухое перечисление технических характеристик товара не вызовет эмоций и стимула у подавляющего большинства потенциальных покупателей. Однако и фамильярное обращение к людям в стиле: «Успей купить стильные часики, чтобы закадрить лучшую тёлку в городе!» тоже не является удачным вариантом.

Выбирайте простой, понятный и, главное, человеческий язык, описывая покупателям те преимущества и выгоды, которые у них появятся с приобретением вашей продукции. Здесь можно акцентировать внимание на том, что тот или иной товар улучшит настроение, изменит жизнь к лучшему или станет прекрасным подарком родным и близким. Такие тексты заведомо располагают к себе и вызывают желание дальнейшего сотрудничества.

Вывод

Итак, эффективность CTR-маркетинга полностью зависит от выбранной вами тактики и от знаний в области рекламы. Главное - иметь чувство стиля и, конечно же, копирайтерские навыки, чтобы тексты всегда вызывали симпатию и интерес у целевой аудитории. Поскольку с уникальностью бренда, рисунка и текста можно экспериментировать безгранично - дерзайте, и вы обязательно найдёт свою нишу и, конечно же, постоянных и благодарных клиентов.

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Метки: Интернет, Реклама, СМИ

Опубликовано: 10.10.2019 в 09:53 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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