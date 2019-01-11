Как оспорить кадастровую стоимость?

Именно с кадастровой стоимости объекта недвижимости (квартиры, земельного участка и т. д.) уплачивается налог на имущество. И если вы считаете, что стоимость эта определена неверно (например, в результате использования недостоверных данных об объекте недвижимости) или просто необоснованно завышена, вы можете оспорить ее. Как? Читайте в рубрике «Юридический вопрос» свежего номера газеты «Эфир».