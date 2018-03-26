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Александр Дьяченко: «Проблема в том, что я большой»

актер

В сериале «Осколки» телеканала «Россия» Александр Дьяченко сыграл бизнесмена Олега, который неожиданно обнаруживает, что из-за путаницы в роддоме долгие годы воспитывал неродную дочь, а потом еще и влюбляется в маму этой девочки. В результате его привычная жизнь разлетается на осколки, из которых надо как-то сложить новую. О собственной жизни актер предпочитает не откровенничать. Но мы попытались сложить единую картину из известных «осколков».

 

«Осколок» детства

Александр шутит, что 12 июня 1965 года родители-инженеры нашли его в капусте: «Я родом из Питера. Рядом с домом, где я жил, было большое капустное поле. Родители всегда говорили, что нашли меня в капусте. А в качестве неоспоримого доказательства показывали на капустное поле». Свой день рождения актер с детства недолюбливает, но вовсе не из-за «капустного происхождения». «Это всё пионерские лагеря виноваты! – объясняет он. – В детстве отмечал день рождения так: родители приезжали к лагерю, кормили меня через забор клубникой, в отряде вожатая и ребята поздравляли на линейке. Никакой романтики, торта со свечами и домашнего чаепития. Но однажды мама забрала меня. Приехала на машине, ночью! Просто соскучилась по сыну и забрала его из этой детской казармы. Когда мы приехали домой, там меня ждала вся семья. Это был для меня самый классный сюрприз! Ту ночь я помню почти поминутно». Кстати, мама для Александра по-прежнему самый дорогой человек – он старается как можно чаще приезжать к ней в Питер.

 

«Осколок» Америки

После школы Александр окончил Ленинградский электротехнический институт, но полученная профессия ему не пригодилась. «В последний раз с отверткой я гонялся за кем-то на съемочной площадке», – шутит актер. В 1993 году Дьяченко в качестве туриста оказался в США. «Тогда в нашей стране всё рушилось, всё перекосилось, – вспоминает он. – Сначала я хотел просто отдохнуть в Америке пару недель. Потом понял, что чувствую себя там хорошо и спокойно, и решил перебраться туда на ПМЖ. Жил в Чикаго, первое время работал фотомоделью, снимался в рекламе. Только в Америке я понял, что до этого настоящих трудностей у меня в жизни просто не было. Чтобы адаптироваться, приходилось вытаскивать из себя всё лучшее. С другой стороны, вокруг было столько нового и интересного, что трудности воспринимались легко – как новый этап в жизни». Найти свое место в чужой стране Александру помогло... знание хоккея, в который он увлеченно играл с детства. «Я завел знакомства со спортивными менеджерами, стал агентом нескольких российских хоккеистов и делал неплохую карьеру, – рассказывает Дьяченко. – Но потом желание стать артистом пересилило. Я окончил театральную школу в Чикаго и прошел стажировку в Лос-Анджелесе у известного педагога Милтона Кацелоса. К нему приходят даже очень известные актеры – в Америке принято в перерывах между съемками повышать свою квалификацию». Хотя сейчас Александр живет в России, он продолжает сниматься в голливудских картинах. Например, в прошлом году сыграл главу Советского Союза в боевике «Охотник-убийца» с Джерардом Батлером. «Было восхитительно, мне очень понравилось, – признается Дьяченко. – В этом кино создан прецедент: по сюжету, русские и американцы, объединившись, борются с мировым злом. Более того, американцы спасают моего героя, а он потом с их помощью спасает весь мир».

 

«Осколок» «Брата»

Российский зритель узнал актера Дьяченко благодаря фильму «Брат-2», в котором Александр сыграл братьев-близнецов Громовых. С режиссером этой картины Алексеем Балабановым он тесно пообщался на международном кинофестивале в Чикаго. И когда понадобился актер на роль российского хоккеиста Громова, переехавшего в Америку, режиссер сразу вспомнил про Дьяченко. Александр предложил провести съемки хоккейного матча для фильма не на арене чикагских «Хоукс», где за это просили немалые деньги, а на льду команды «Питтсбург Пингвинз». Там в то время выступали пять игроков из бывшего СССР, и Дьяченко был хорошо знаком с руководством клуба, так что съемки удалось провести бесплатно. Самому Александру, по сюжету, играть в хоккей особо не требовалось, но... пришлось. «В день съемки эпизода на тренировочной арене Питтсбурга я провел полноценную тренировку с командой, – вспоминает он. – Когда мы закончили снимать, я направился в раздевалку. Но тренер «Пингвинов» строго спросил меня: «Куда ты идешь?» «Так ведь мы уже закончили снимать», – ответил я. «Парень, что на тебе за майка?» – не успокаивался тренер. «Питтсбурга», – отвечаю я. «Так вот, у хоккеистов «Питтсбурга» сейчас тренировка!» – сказал тренер, и мне пришлось задержаться».

 

«Осколок» льда

В России Александр продолжает выходить на лед – в любительском хоккее. Но телезрителям больше знакомы другие его ледовые достижения – в качестве участника первого сезона шоу «Ледниковый период». Дьяченко признается, что в ту пору ему больше всего досаждали не бесчисленные синяки от падений на лед, а... собственные габариты. «У меня рост – 194 сантиметра, – объясняет актер. – Большое неудобство было, когда мы с Маргаритой Дробязко заканчивали кататься и у нас брала комментарии Ира Слуцкая. Стоя рядом с Ритой, мне приходилось очень широко расставлять ноги, чтобы мы в кадре были на одном уровне. Это очень неудобно». Второй проблемой стал соответствующий росту размер ноги. «Фигурных коньков такого размера просто не бывает! – уверяет Александр. – Первое время мы делили одни коньки на двоих с Алексеем Макаровым, так как наших размеров не было. Потом нашли для меня какой-то запредельный размер, но и он мне не подошел! Что тут началось: для того чтобы растянуть коньки, просверливали дрелью в них дырочки, потом на специальных станках растягивали кожу. Обертывали коньки в махровое полотенце, запаренное в кипятке. Вбивали молотком хоккейную шайбу в носок ботинка...» Победителем шоу Александр не стал, но в число финалистов вошел.

 

«Осколок» опасности

Помимо хоккея Александр с юности занимался дзюдо, баскетболом и другими видами спорта. С тех пор он старается поддерживать форму и на съемках часто выполняет трюки самостоятельно. Но был очень рад, что в сериале «Осколки» ему, в отличие от экранной дочери, не пришлось ездить верхом. «У меня было большое количество «лошадных» картин, и я знаю обратную сторону работы с ними. И ребра ломал, и укушен был не раз, – говорит актер. – Проблема в том, что я большой. Представляете, садится на лошадь такой мешок с картошкой под 110 килограммов – и что ей, бедной, делать?! Помню, в фильме «Брак по завещанию» мне нужно было на лошади спокойным шагом выехать на опушку, спрыгнуть, привязать ее и зайти в дом. Вот и вся сцена. Но почему-то лошадь испугалась и понесла меня. А подпругу не затянули, поскольку не ожидали такого. И вот на ходу я вместе с седлом начал сползать. С размаху вписался в две сосны. Аж прилип и потом, как волк в мультике «Ну, погоди!», сполз вниз...» Впрочем, после этого Дьяченко покорно полез на лошадь для следующего дубля. Единственный эпизод, от которого он отказался, был на съемках фильма «Семь прощенных убийств» в Индии. «Нужно было лезть в колодец с кобрами. Я не полез, честно сказал режиссеру: «Я боюсь», – признается Александр.

 

«Осколок» личной жизни

Когда-то Александр упомянул, что в годы жизни в США был женат на американке. Но с тех пор говорить о личной жизни он категорически отказывается, поскольку считает, что зрителю не нужно знать актера с этой стороны. Отчаявшись добыть какие-либо сведения об этом, журналисты... придумали ему жену! В одном «желтом» издании появилась статья, в которой рассказывалось, что на съемках в Италии на красавца Дьяченко напала толпа поклонниц, а его жена спокойно за этим наблюдала. Там же сообщалось, что супругу зовут Вера и она занимается бизнесом. Однако актер позднее заявил, что это просто журналистская «утка», и пошутил: «Я бы сам хотел познакомиться с этой Верой». Так что, по официальной информации, Александр не женат и детей у него нет. А на вопрос о том, кем занято его сердце, он часто отвечает: «Половина моего сердца занята кино, а другая половина отдана музыке» (актер всегда увлекался музыкой и в 2012 году вместе с барабанщиком Борисом Лифшицем создал музыкальный проект «Antigo»).

 

«Осколок» счастья

Александр признается, что отдохнуть и восстановиться эмоционально ему помогают долгие прогулки, плавание и... деревья: «Деревце можно обнять. Желательно не елку – лиственное. У меня есть дерево, которое я посадил, когда был совсем маленьким. Оно растет перед домом, в котором я начал жизнь, – 5-этажной хрущевкой в Калининском районе Питера. Я навещаю это дерево. Оно уже огромное сейчас, красивый клен. Папа одного из моих друзей был натуралистом. Как-то утром они зашли за мной, мы поехали в питомник и выкопали там деревца. Друг посадил перед своими окнами, а я – перед своими. Сейчас приезжаю, обнимаю деревце свое. Для меня центр вселенной – там…»

Метки: В России, Кино, СМИ

Опубликовано: 26.03.2018 в 14:36 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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