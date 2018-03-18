И звезда с звездою говорит

Многие люди заявляют, что не верят астрологам, но в раздел гороскопов в газетах и журналах хотя бы изредка заглядывают практически все. Правда там говорится или нет, но на жизнь некоторых знаменитостей астрологи и гороскопы действительно повлияли. К Международному дню астрологии (20 марта) мы выяснили, каким образом.

САТИ КАЗАНОВА ОТМЕНИЛА СВАДЬБУ

Однажды певица крепко влюбилась. Со своим избранником она познакомилась на занятиях по йоге. И поначалу всё было хорошо. «Он меня обожал: по тому, как сужаются или расширяются мои зрачки, угадывал малейшие смены настроения, – рассказывает Сати. – Такого внимания, такого проникновения в мою душу, желания предупредить мои желания я не встречала... Через год он заговорил о свадьбе, мы стали обсуждать, как это может быть. Мы же оба с Кавказа, а там свадьба – это масштабное событие, к которому готовятся месяцами… И тут мне стал сниться страшный сон: как я надеваю белое платье невесты. Казалось бы, что тут ужасного?! Но я просыпалась в холодном поту». Этот сон так насторожил певицу, что она решила посоветоваться с астрологом. «Нашла специалиста из Санкт-Петербурга, чтобы она не видела, с кем общается. Долго собиралась с духом, дня три откладывала звонок. Наконец пересилила себя и позвонила… – вспоминает Казанова. – Говорю: «Собралась замуж. Не уверена, что поступаю правильно». Астролог долго составляла мою натальную карту. Абсолютно точно описала мой характер, подчеркнув, что я не выношу никакого диктата. Сказала: «Ваш нынешний роман – иллюзия, самообман, у него нет перспективы, никакого загса не будет. А будущего мужа вы встретите между 29 и 30 годами». В результате с кавалером Сати рассталась и считает, что это было к лучшему: «Судьба с самого начала подавала знаки, что у нас нет будущего. Мы познакомились в 2008 году, накануне кризиса. Только стали встречаться, и тут у него стал рушиться один проект за другим, срывались переговоры. Как будто я стала его несчастливым талисманом. А в день нашего первого свидания его машину разбили вдребезги (он одолжил ее на пару часов знакомому, а тот попал в аварию). В общем, пока я была рядом, дела у него шли плохо, всё из рук валилось…» Зато сейчас у Сати всё хорошо. Только дату замужества певицы астролог назвала неправильно. За итальянского фотографа Стефано Тиоццо Казанова вышла в 35 лет.

ТАТЬЯНА БУЛАНОВА ПОЛУЧИЛА РАБОТУ

Знак Зодиака помог певице попасть в группу «Летний сад». Татьяна тогда училась в школе-студии при Ленинградском мюзик-холле. К ее преподавателю вокала часто приходили знакомые из мира музыки. «Вот и в тот декабрьский день Вайман разговаривал с двумя молодыми людьми, – вспоминает Буланова. – Спустя полчаса занятие было окончено, нас отпустили по домам. Я вышла из служебного входа и помчалась догонять показавшийся из-за угла трамвай. Добежав, увидела: не мой. «Девушка, извините, – услышала я за спиной голос, – мы создаем группу, «Летний сад» будет называться, и ищем солистку. Не хотели бы записать с нами песню? Давайте мы вас подвезем, по дороге всё обсудим». Это был один из тех парней, которые заходили в класс. «Давайте, – говорю, – мне это интересно». Выглядела я тогда не лучшим образом, только что переболела гриппом и для перестраховки куталась в свитер, шерстяной платок и шарф. Походила на бесформенную матрешку. Картину довершала позолоченная сумка «мисс Диор». Залезла я, такая «красивая», на заднее сиденье «Нивы», и тут сидевший в салоне большой ценитель женской красоты композитор Андрей Боголюбов, ничуть не смущаясь моего присутствия, спросил: «Вы что, издеваетесь? Вы кого привели?» Фейс-контроль я не прошла, уже думала обидеться и вылезти из машины, как подал голос Николай Тагрин: «А кто ты по гороскопу?» – «Рыба». «Она нам подходит», – тоном, не терпящим возражений, сказал Коля. Он был продюсером будущей группы, и его слово стало решающим». Как потом оказалось, Тагрин очень верил горокопам и высчитал, что солистка именно с таким знаком Зодиака подойдет группе больше всего. Ну а после того, как коллектив услышал пение Татьяны, спорить с продюсером никто не стал. Так началась музыкальная карьера певицы. А Николай Тагрин позже стал ее первым мужем и отцом сына Александра.

ИРИНА МИРОШНИЧЕНКО СПАСЛА МАМУ

Актриса давно дружит с астрологом Павлом Глобой. Поначалу она пришла к нему из любопытства и относилась к астрологии скептически. Павел составил для нее прогноз неблагоприятных дат и особенно отметил одну – 29 февраля 2004 года. Вернувшись домой, Ирина Петровна напрочь забыла о предсказании. А в назначенную дату попала в автомобильную аварию – ее «Мерседес» врезался в «Вольво». «Машины помяты, в душе ужас, на теле – сильные ушибы. А затем консультации врачей, суды», – вспоминает актриса. Она рассказала о происшествии Глобе, и тот предложил обращаться к нему, если понадобится совет. Через несколько месяцев Ирина Петровна воспользовалась предложением. Она ехалав аэропорт, чтобы лететь на гастроли, но неожиданно позвонила ее престарелая мама Екатерина Антоновна, которая жила отдельно от дочери. «Мама спросила, как обычно, какие у меня планы, – вспоминает Ирина Петровна. – И как только я обмолвилась, что уезжаю на гастроли, принялась упрашивать меня не покидать Москву. Но как отказаться от поездки? Это ведь означало нарушить условия договора. А значит, неизбежны денежные издержки, испорченные отношения с организаторами. В общем, любой артист меня поймет. Но мама лишь сказала: «Что-то у меня так кружится голова». Актриса в панике позвонила Глобе: она не могла понять, движет старушкой каприз или действительно происходит что-то плохое. Астролог тут же составил гороскоп Екатерины Антоновны и велел актрисе немедленно ехать к маме, поскольку той грозит беда. Еще один звонок матери напугал Мирошниченко пуще прежнего: Екатерина Антоновна слабым голосом проговорила: «Что-то я засыпаю», – и замолчала. Ирина Петровна немедленно развернула такси и вызвала «скорую». Как потом оказалось, вовремя: врачи обнаружили старушку без сознания рядом с пачкой лекарств от повышенного давления. Пытаясь избавиться от головной боли, Екатерина Антоновна выпила слишком много таблеток. Доктора провели реанимационные процедуры, но не давали никаких гарантий. Однако к утру Екатерине Антоновне стало лучше: она даже сама вышла к дочери. «Я не могу описать своего счастья в те минуты! – рассказывает Мирошниченко. – Ну скажите, кого мне было благодарить? Конечно, врачей, спасших ее. Но ведь именно Павел Глоба велел мне разворачиваться и мчаться на помощь к маме. Он и продлил ей жизнь!» Сейчас актриса обращается к астрологу практически по любому поводу.

АННА СЛЮ ЧУТЬ НЕ СМЕНИЛА ИМЯ

У звезды сериалов «Краткий курс счастливой жизни» и «Обратная сторона Луны» и без того необычная фамилия – Анна взяла в качестве псевдонима свое детское прозвище. Но на одной из страничек в Интернете она называет себя еще более странно – Анна Драмма. Как оказалось, виновата в этом астрология. «У меня есть друг-астролог, очень интересный человек, – рассказывает Анна. – И как-то давно он мне сказал, что Анна Слю совсем не звучит, да и с точки зрения нумерологии имя с фамилией тоже так себе. Мол, срочно нужно менять. Предложил наречь меня Драммой! Анна Драмма – звучит же? Я решила его послушать, и – не поверите – через месяц дела пошли на лад: начались съемки в проекте Валерии Гай Германики «Краткий курс счастливой жизни». А когда в рабочем договоре дошло до обсуждения того, как я хочу значиться в титрах, я написала письмо продюсерам с просьбой прописать меня как Анну Драмму. Спустя какое-то время на площадку приехали продюсеры Денис Евстигнеев и Константин Эрнст – они периодически заглядывали к нам посмотреть, как продвигаются съемки. Константин Львович пригласил меня к себе и сказал, что мое письмо он непременно сохранит на долгую память, и, когда я стану знаменитой, мы вместе будем над ним смеяться, может, даже на стену повесим. Но будучи человеком старше и опытнее меня, он очень не рекомендует менять фамилию в титрах. «Давайте, – говорил он, – обойдемся без драмы, мы вас уже знаем и любим как Анну Слю». Как вы понимаете, Константина Львовича лучше слушать. Но на Фейсбуке я зарегистрирована как Анна Драмма».