«Чужие тайны»

Сценаристы сериала «Чужая» на телеканале «Россия» создали очень запутанную интригу. Практически у каждого персонажа есть какой-то секрет, и разобраться в хитросплетениях сюжета было непросто. Но мы выяснили, что и исполнители главных ролей не так просты: в их жизни тайн тоже хватает.

ФАМИЛЬНЫЕ ТАЙНЫ ЕЛЕНЫ АРОСЬЕВОЙ

Если главная героиня сериала запуталась в мужьях, то у актрисы личная жизнь сложилась благополучно, но... неожиданно. Со своим будущим мужем, актером Дмитрием Аросьевым, Елена познакомилась в 2006 году на съемках второй части сериала «Моя Пречистенка». «Я играла главную героиню в возрастном промежутке от 30 до 50 лет, – рассказывает актриса. – Пришлось искать правильную мимику, походку, характерные для зрелого возраста жесты. А Дима играл моего... сына. Было очень весело! Помню, Дима и моя сериальная дочка, актриса Наталья Ноздрина, подшучивали: мол, мама наша хорошо сохранилась!» По сюжету, сына героини звали Ваней. А сейчас Дмитрий и Елена воспитывают двоих собственных сыновей и младшего тоже назвали Иваном. Кстати, влюбившись в Дмитрия, Елена даже не подозревала, что это приведет ее в знаменитую актерскую семью. Ведь Дмитрий Аросьев – племянник Ольги Аросевой. Откуда же взялся «лишний» мягкий знак в его фамилии? «У нас в домашней библиотеке стоят книги дедушки моего мужа, отца Ольги и Елены Аросевых, Аросева Александра Яковлевича. Он был не только известным дипломатом, но и писателем. На некоторых из этих книг его фамилия пишется с мягким знаком, а на некоторых – без. Точного ответа, откуда пошло двойное написание, нет», – говорит Елена. Дмитрий этому мягкому знаку в фамилии был только рад: он не афишировал свое родство со знаменитостью и всего добивался сам. А вот фамильный творческий подход к жизни определенно унаследовал. Например, подавать документы в загс Дмитрий повел возлюбленную совершенно неожиданно. «Это случилось в годовщину нашего знакомства, – рассказывает Елена. – Он сделал мне предложение и сказал, что мы немедленно отправляемся в ресторан – праздновать. Вел меня туда окольными путями, по переулкам и дворам. В результате мы очутились у дверей Дворца бракосочетания. Я даже не сразу поняла, что происходит».

ВАРЕЖКОВАЯ ТАЙНА ДЕНИСА МАТРОСОВА

Главная тайна сериала «Чужая» связана с женой Виктора Жданова, которого сыграл Денис. Настоящая супруга актера Ольга тоже владеет очень ценным секретом. Она знает, что нужно сделать, чтобы, будучи простой поклонницей, покорить сердце звезды. Надо сказать, девушка избрала необычный путь. «Впервые мы увиделись на моем спектакле «Трамвай «Желание», – рассказывает Денис. – Оля пришла с записочкой и оригинальным подарком – большими мужскими варежками на резинке. На поклонах все цветы дарят, а тут вдруг девушка протягивает пакетик. Я потянулся чмокнуть ее в щеку, а она шарахнулась от меня. Это единственное впечатление, которое осталось. Я ни лица не запомнил, ничего абсолютно. А месяца через два в Фейсбуке сообщение: «Ну как, варежки подошли?» Тут уж я растерялся: ой-ой-ой, такая красивая девушка, а я и не заметил… Была еще записка в пакетике: «Я вас увидела, у меня что-то екнуло. Может быть, вы увидите меня, и у вас тоже что-то екнет», – ну что-то типа такого. А я тогда, после развода, много сидел в соцсетях, общался. Увидев сообщение Оли, решил пригласить ее на хоккейную тренировку. И Оля приехала. В коротенькой юбочке, на конечках. С женой музыканта Сергея Кристовского быстро познакомилась, и они вдвоем там на льду рассекали. Артисты из нашей команды, естественно, подкалывали, но по-доброму. В общем, получил одобрение и решил: надо действовать!» После хоккея молодые люди сели в машину и... проговорили до 6 утра! Обсудили всё: от планов на отдых до совместных детей. И сейчас, как тогда и запланировали, воспитывают сына..

ДОЧЕРНИЕ ТАЙНЫ ДМИТРИЯ ИСАЕВА

Дмитрию в сериале в который уже раз досталась роль злодея – Сергея Полякова. Но в жизни секрет у Дмитрия вовсе не злодейский. Он настолько молодо выглядит, что трудно поверить, будто он отец взрослых детей. Однако близняшкам Соне и Полине Исаевым уже по 23 года. С их матерью, своей первой женой, актрисой Асей Шибаровой, актер расстался, но отношения с семьей сохранил хорошие. Обе дочери еще в детстве попробовали себя в актерской профессии, но затем выбрали другой путь. Софья в прошлом году вместе с друзьями открыла в Санкт-Петербурге кафе. «Когда папа узнал, что я хочу заняться бизнесом, был против этой затеи. Повторял: «Это огромная ответственность! Ты должна больше отдыхать, а не пропадать день и ночь в своей кулинарной лавке!» – признается она. – Несколько месяцев размышляли над вопросом: что оригинальное можно сделать в Питере? А потом сообразили: нужно, как в Европе, соорудить маленькое кафе, где люди будут не только есть, но и забирать готовые блюда домой. Папа заезжал, посмотрел, что же в итоге у меня получилось. Кухня ему понравилась. Правда, он намекнул, чтобы мы к общему меню добавили вегетарианские рецепты». Софья советуется с отцом и по поводу личной жизни. «У нас доверительные отношения, он знает обо мне всё. Ему могу рассказать о наших ссорах с Олегом. Пугаю своего парня папой, потому что это действенный метод! Для профилактики», – признается она. Полина же, по слухам, посвятила себя семье. Во всяком случае, совсем недавно актер признался, что уже успел стать дедушкой. «У меня появился внук Илья! – рассказал 45-летний Дмитрий. – Достаточно серьезное и прекрасное событие, которое в очередной раз стимулирует жизнь – мою в том числе, хотя, казалось бы, я тут сторонний человек. Тем не менее для меня рождение внука – этакий очень серьезный и приятный «пинок». Мне по этому поводу многое пришлось пересмотреть и многое сделать. Ведь к рождению любого ребенка надо готовиться, строить планы. Серьезный большой забег, но это очень приятно, и мне это очень нравится».

ПРЕСТУПНАЯ ТАЙНА ЕВГЕНИЯ ПРОНИНА

Евгению чаще всего достаются положительные персонажи, вот и в сериале его Дмитрий Новиков пытается помочь главной героине. Но сам актер признается, что на его счету были и хулиганские поступки. «Например, на Бали местные «гаишники» меня один раз остановили, – рассказывает он. – Там же все ездят на байках. А на мне не было шлема. А какой шлем, если там жара 35 градусов? Да и некомфортно в нем, хотя я прекрасно понимаю, что в нем безопаснее. Ехал я тогда в солнцезащитных очках и в кепке, надетой козырьком назад, как делают серферы. И что интересно: меня сразу предупредили, что если на Бали вас пытается остановить инспектор, то можно спокойно проехать мимо, а если он схватит за руку, то одернуть ее и продолжить путь. Такие там «гаишники» – это не наши! Но мне в тот день не очень повезло: около поста образовалась небольшая пробка, и стражей порядка было четверо. Мне было некуда деться. Но я не растерялся: тут же вытащил ключи из байка и убрал в карман. Прав у меня тоже не было. Поэтому я сказал, что я из Словении. Меня заранее предупредили, что лучше не говорить, что ты русский, так как они сразу думают, что ты богат и с тебя можно что-то «стрясти». Там полиция вообще считается одной их самых коррумпированных в мире. Они стали меня запугивать, что отнимут байк и что меня отправят в другой город, требовали, чтобы отдал им ключи. Я твердо ответил, что ключи не отдам, а денег у меня всего два доллара, хотя штраф за такое предусмотрен порядка 300–400. Сошлись на том, что я поеду в свой отель на такси за деньгами, а байк пока постоит у них. Но ни в какой отель я не поехал, а перекусил в кафе неподалеку и заодно сменил имидж: повернул кепку козырьком вперед, снял очки, а толстовку повязал на пояс. Вернулся, с уверенным видом сел на свой байк и на глазах у полицейских уехал».