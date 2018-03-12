Горячие прибалтийские девушки

В российских фильмах и сериалах появляется всё больше литовских и латышских актрис. Как оказалось, их привлекает на нашу Родину не только работа, но и возможность...

...получить награду

Лицо 36-летней литовской актрисы Северии Янушаускайте практически не сходит с российских телеканалов. Это и прошлогодний сериал «Оптимисты», и недавно показанная «Кровавая барыня», где она сыграла Екатерину Великую, и комедия «Норвег» с Евгением Мироновым. А теперь вот сериал «Спящие-2» на «Первом канале», где у Северии роль коварной Ингрид Уотсон. Трудно поверить, что всего 4 года назад, когда режиссер Анна Меликян пригласила актрису в свою картину «Звезда», литовка почти не говорила по-русски. «В школе у нас русского не было вообще, – объясняет она. – Так что когда меня пригласила Аня, я с ужасным акцентом говорила: «Добрый день», «Спасибо». Но мне наняли учительницу, и я быстро разговорилась. Моя бабушка по маминой линии русская. Может быть, гены помогли мне выучить язык?» За эту роль Северия удостоилась награды на фестивале «Кинотавр». «Приз стал для меня полной неожиданностью. Я же литовка, девушка из деревни! А тут столько русских знаменитых красавиц-актрис, – признается она. – Церемония шла долго, а я, чтобы скоротать время, постоянно пила кофе. В конце концов мое терпение лопнуло, и я заявила Анне Меликян: «Я пошла!» Она разволновалась: «Так нельзя! Сейчас лучшая мужская роль, а потом женская. А если тебя вызовут?» И вдруг со сцены Юрий Колокольников пытается выговорить мою фамилию: «Януш… Янушу… Януш….» Я сама закончила за него: «Янушаускайте!» Схватила приз, крикнула: «Люблю тебя, Аня!» – и умчалась. И только перед зеркалом в туалете осознала, что в моей жизни несколько мгновений назад произошло важное событие». Сейчас Северия продолжает жить в Вильнюсе с мужем и сыном, но охотно прилетает на съемки в Москву. «Работать здесь очень хорошо – мне нравится темп, – объясняет она. – Но менталитет отличается. Например, в Москве есть пробки, так что можно опаздывать. В Литве пробок нет, там опаздывать на съемочную площадку категорически нельзя, там это ЧП». Северия освоилась у нас в стране настолько, что попала в немецкий сериал «Вавилон-Берлин» как... русская актриса! «Это парадокс. Они искали русскую актрису, и русский актер Иван Шведов посоветовал меня», – смеется она.

...стать смелее

Литовская красавица Агне Грудите российским телезрителям стала известна благодаря роли судмедэксперта Ирины Нордин в популярном сериале «Нюхач». «Предложение приехать на пробы я получила через Фейсбук. Поначалу решила, что это шутка. А потом прочла сценарий, и он мне понравился, – вспоминает она. – Сложнее всего мне было правильно говорить на русском языке, ведь в «Нюхаче» меня никто не переозвучивал. А я не учила русский со времен школы... Однажды была очень неловкая ситуация на съемках. В какие-то моменты режиссер передает указания по рации. Я и так-то не всегда понимаю, чего от меня хотят, а тут – тем более. В общем, дали команду, что через 5 минут заканчиваем перерыв и идем в кадр. Я же решила, что смена завершилась. Сняла грим, переоделась, налила чаю, сижу, отдыхаю… Вдруг влетает взъерошенная администратор. Оказывается, меня уже 20 минут все разыскивают! К счастью, коллеги не ругались». В фильме-катастрофе «Экипаж», где Агне сыграла пилота Александру Кузьмину, языковых проблем уже не возникло – актрису переозвучила Ирина Лачина. Но Грудите хватило других трудностей, за который она российскому фильму... очень благодарна! «Когда мы снимали на аэродроме в Жуковском, всё вокруг горело, взрывалось, люди кричали, за спиной что-то падало, специалисты требовали, чтобы я не оборачивалась… Вдруг я почувствовала удар в спину – какой-то обломок меня всё-таки настиг. Как хорошо, что я не повернулась в этот момент лицом! – вспоминает Агне. – Зато после пережитого кошмара я больше ничего не боюсь. Моя героиня меня реально изменила. После «Экипажа» я впервые в жизни решилась встать на лыжи и каталась на черной, очень опасной трассе в Австрии. И вдруг на полном ходу упала… Очень испугалась, лежу в снегу, не чувствую ни рук, ни ног, не знаю, что делать… Потом говорю себе: «Агне, ты – второй пилот, ты пережила страшную катастрофу, а ну-ка быстро вставай!» Поднялась и поехала дальше по склону…» Актрисе нравится сниматься в России: «Мне всегда приятно возвращаться в Москву, вспоминать русский язык. Мне очень нравятся ваши люди – открытые и искренние».

...покататься в метро

Ингеборга Дапкунайте получила «русский знак» еще в детстве. «Я ходила заниматься фигурным катанием с шести лет, и там была тренер русская – Светлана Романовна из Москвы, – вспоминает литовская актриса. – Это были первые имя и отчество, которые я выучила, у нас же такого нет. Я даже не знаю, как мы понимали ее, ведь в нашей семье по-русски никто не говорил. Я начала изучать русский в школе со второго класса». К моменту съемок в знаменитой «Интердевочке» Петра Тодоровского Ингеборга говорила по-русски уже весьма прилично, но однажды ей показалось, что язык ее подводит. «Несколько сцен разворачивалось на территории настоящей больницы, где я и Ингеборга снимались вместе с Еленой Яковлевой, – вспоминает Ирина Розанова. – Лена была медсестрой, а мы – в образе ночных бабочек. Закончили сцену к ночи и пошли с девочками в ближайшее кафе. Устали до такой степени, что сил не было даже переодеться. Заняли свободный столик. После двадцати минут ожидания к нам наконец приблизилась молоденькая официантка. «Три чашки кофе, пожалуйста», – произнесла Дапкунайте. Та осуждающе вылупилась на нее и молчит. Решили, может, из-за акцента ее не поняли. «Три чаш-ки ко-фе», – медленно повторила Ингеборга еще раз. А официантка в ответ: «Дамы, вы из какой ночлежки сбежали? Не буду я вас обслуживать! Пришли в приличное место в таких пошлых нарядах! Прошу вас, покиньте заведение». Попытались оправдаться: мол, актрисы, не узнаете нас? Но барышню аргумент не впечатлил: «Знаем мы таких артисток! На выход!» Актрисы посмеялись и ушли. Теперь Дапкунайте узнают повсюду, ведь она снимается в России практически ежегодно. Кстати, по Москве Ингеборга обожает перемещаться на метро. «Я считаю его лучшим метро в мире! – заявляет она. – Во-первых, очень красивое. Во-вторых, мобильное. Пользуясь метро, я никогда никуда не опоздала. И меня никогда никто в метро не бодал пальцем: «О, смотри, кто едет!» Да, просят автографы, но очень вежливо. В метро ездят очень деликатные люди».

...повеселиться в общежитии

Латышка Агата Муцениеце, которая в детстве с удовольствием занималась в театральной студии, в Россию поехала за актерским образованием. «У нас считалось, что поехать поступать в Москву – это что-то сверхъестественно крутое, что русское актерское образование очень мощное, – объясняет она. – И я решила попробовать. Позвонила руководительнице театральной студии, с которой года три не общалась. Она принялась меня разубеждать: «Ты с ума сошла! Всё равно не поступишь, только нервы себе испортишь! Люди годами готовятся!» Я на нее немного обиделась, но всё равно отправилась в российскую столицу, во ВГИК. Стихотворение зубрила в поезде, басню выучила только наполовину – мне рассказали, что приемная комиссия до конца не дослушивает. Еще вспомнила латышскую «Янтарную сказку». Я читала ее во втором классе на день рождения школы, и все плакали, даже директор. И эту же сказку я читала на приемных экзаменах в театральный институт в Москве. Можно сказать, эта сказка – мой талисман, я несу ее с собой с детства, это сказка моей души. Может, она мне и помогла. Я поступила». В Москве Агата особенно оценила... общежитие. Когда девушка получала первое образование в Латвийском университете по специальности «Китайская филология», она жила дома с мамой. «При этом я часто смотрела американские фильмы о студентах, которые живут в общагах, и понимала, что пропускаю что-то очень крутое, – признается она. – И когда я поступила во ВГИК и поняла, что буду жить в общаге, очень обрадовалась. Никаких проблем у меня там не было. Разве что я сильно поправилась, потому что стала питаться чипсами и копчеными колбасами. Но в целом это такая студенческая свобода, всякие вечеринки – все должны через это пройти, мне кажется». Еще в годы учебы Агата снялась в одной из главных ролей в сериале «Закрытая школа», где познакомилась со своим нынешним мужем Павлом Прилучным, да так и осталась в России. Теперь ведет шоу «Голос. Дети» и воспитывает сына и дочь.

...обрести благополучие

Дочь литовского актера Олегаса Дитковскиса и российской актрисы Татьяны Лютаевой Агния Дитковските до 16 лет жила в Вильнюсе. Но уже тогда проявляла русское бунтарство. «Когда Агнии было 14 лет, она в полицейских банку кинула. Переходный возраст, что поделаешь, – вспоминает Татьяна Борисовна. – Олег решил наказать Агнию ремнем. До этого мы никогда ее пальцем не трогали. Отец говорит: «Снимай штаны». Так вроде надо лупить по правилам – без штанов. А она отвечает: «Чего это я штаны буду снимать? Бей так!» На этом всё воспитание ремнем и закончилось...» А через два года Лютаева, литовский брак которой не сложился, решила вернуться в Москву с дочерью и маленьким сыном. Для Агнии это стало шоком. «Я ведь русского языка не знала абсолютно, – объясняет она. – У меня в семье, кроме моей бабушки-одесситки, к которой я ездила на лето с пяти до девяти лет, все говорили по-литовски. Так что переезд в Москву в этом смысле был стрессом. Здесь я как будто онемела. Русский мне было очень сложно учить. Я даже рыдала. Но каждый день часа по четыре занималась… Мы поселились в жутчайшей квартире возле Курского вокзала. Часто у нас в подъезде лежали бомжи. Квартира была крошечной. Но в Литве к тому времени работы совсем не было, а здесь был шанс. И мама им воспользовалась. Я маме очень благодарна за переезд, потому что для меня здесь тоже гораздо больше возможностей, чем в Вильнюсе». Агния благополучно окончила школу, поступила во ВГИК на актерское отделение и снялась в фильме «Жара», после чего ее стали приглашать и в другие картины – сейчас на счету актрисы уже более трех десятков фильмов. В перерывах между съемками Агния успела сходить замуж за партнера по «Жаре» Алексея Чадова и родить двоих детей.