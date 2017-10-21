Хрусталёв знает лучше

Бывший капитан питерской команды КВН прочно обосновался на «Первом канале». В «Вечернем Урганте» Дмитрий Хрусталев помогает ведущему, а в новой программе «Моя мама готовит лучше» сам выступает в роли ведущего и наблюдает за кулинарными опытами звезд. И хотя главными экспертами в последней передаче выступают мамы, мы выяснили, что Дмитрий тоже может дать совет...

КАК СТАТЬ КЛОУНОМ

В детстве Хрусталев мечтал стать клоуном. «Меня мама отговорила, сказала: «Клоун должен уметь всё: разговаривать на разных языках, жонглировать, владеть гипнозом», – и я перехотел», – признается он. Кроме того для бедной семьи без отца казалось естественным, что мальчик должен получить основательную профессию. Так что Дмитрий поступил в Аграрный университет на экономический факультет. Но дальше всё пошло не по плану. «Я учился и пытался играть в КВН, – вспоминает он. – Но в команду меня не взяли – сказали, что несмешной. А мой друг детства Миша Деринский учился в Университете аэрокосмического приборостроения и позвал к себе помочь. Я отыграл за них сезон, стал капитаном команды КВН, и ректор сказал: «Давайте переведем Хрусталева к нам». Так как в обоих вузах был экономический факультет, всё получилось. Перевелся и снова стал играть в КВН. Лидеры питерских команд сдружились, образовали сборную и поехали к Маслякову. Понравились ему, отыграли в КВН три сезона. С этого и началась большая сцена». Надо сказать, карьерой внука в аэрокосмической сфере больше всего была довольна бабушка. «Она хотела, чтобы я стал инженером: вставал в семь часов утра, шел на работу, возвращался домой к жене и детям. Бабушка так хочет до сих пор – и половину задач для нее я выполнил, – признается артист. – Я инженер первой категории девятого разряда в Университете аэрокосмического приборостроения с окладом две тысячи пятьдесят рублей. Но вставать с утра, идти на работу, которая тебе не нравится, возвращаться домой, сидеть перед телевизором – это совсем неинтересно. Бабушка до сих пор мне говорит: «Успокойся, найди себе нормальную работу, десять тысяч рублей в месяц тебе во-от так хватит». А вот мама смирилась с тем, что сын пошел в артисты, и даже призналась, что он осуществил ее детскую мечту. В чем-то Дмитрий осуществил и собственную детскую мечту – во всяком случае, он смешит людей.

КАК РАЗОЗЛИТЬ ТИМАТИ

Настоящим актером Дмитрий себя не считает, хотя играл и на театральной сцене, и в кино. На съемочной площадке он прошел боевое крещение не хуже других. В комедии «Самый лучший фильм-2» Хрусталев сыграл Димати – пародию на Тимати. За Дмитрия тут же испугались друзья – вдруг певец не поймет шутку? Однако для самого артиста в этом фильме самым страшным оказалось другое. «Мне все говорят: Тимати, Тимати… При чем здесь он, не понимаю? Я не пародировал человека по имени Тимур Юнусов, это была пародия на персонажа, которого он играл в фильме «Жара». Просто рэпер, который по всему городу бегал от скинхедов, – говорит он. – Режиссер кричал: «Митя, беги помедленнее, а то ты почти в километре уже от скинов. А нам надо снять, что они тебя почти догнали». И мне приходилось сдерживать себя и не демонстрировать свои спортивные навыки. Вот что было сложно, так это в Останкинский пруд прыгать. Он такой грязный, там всё кишит палочками бактериальными. Я так боялся подцепить какую-нибудь заразу! Прыгнул, чуть не плача, преодолел себя ради искусства. На следующий день после съемки сходил к врачу, проверился, не болен ли я. Оказалось, всё нормально».

КАК ДРУЖИТЬ С ДЕВУШКАМИ

Человек, который вел «Comedy Woman», просто обязан понимать женщин – и у Хрусталева это отлично получается. «Я комфортно себя среди девочек ощущаю, потому что меня воспитывали мама и бабушка, – говорит он. – Плюс бальные танцы – там кругом девчонки. Да и в школе я с девочками дружил. С женщинами, если честно, интереснее. С мужиками всё понятно: баня, футбол, пиво! А с девочками другие темы появляются: мозг начинает работать, а не желудок». Правда, на тему свой личной жизни телеведущий не распространяется. Однако все знакомые говорят, что он прекрасный друг и всегда готов прийти на помощь. Например, Дмитрий буквально спас певицу Диану Иваницкую. «Дима был подписан на мой «Инстаграм», – рассказывает девушка. – 17 августа, в мой день рождения, поздравил и пожелал хорошо отметить. Тогда же на празднике меня обокрали. Было жутко обидно, и я опубликовала фото и рассказ об этом в соцсети. Тогда Димка написал мне, спросил, что случилось.

Я поплакалась ему. Он уточнил: «На что деньги были?» Ответила, что на изучение английского в Оксфорде. Он предложил: «Давай поиграем в квест (приключенческую игру. – Прим. ред.)». Я согласилась». Юморист озвучил девушке предлагаемые обстоятельства: «Ты – Лариса, я – Иннокентий. С 23.00 до 3.00 ты получишь инструкции. Жди». «Ночью действительно пришло смс, – продолжает Диана. – Там было написано, что в 11 утра мне надо уже быть собранной. Готовая к приключениям, я получила следующее указание – доехать до ресторана «Марио» на Рублевке. Была уверена, что Дима просто принесет цветы и предложит попить кофе. Но не тут-то было! Далее инструкции были такие: 4 минуты постоять на крыльце заведения, написать Иннокентию смс. Потом повернуться налево и пройти 12 шагов до будки. Оттуда развернуться и сделать 15 шагов в северо-западном направлении до дерева с номером 76. После этот затейник написал: «А теперь рой землю руками!» Я смутилась, но не стала останавливаться. Откопала черный пакет, в нем пачка денег – сумма в два раза больше украденной – и письмо. Судя по почерку, Хрусталеву надо было становиться врачом». В письме была просьба больше улыбаться. После этого случая Дмитрий и Диана подружились и даже появились вместе на нескольких мероприятиях. Конечно, тут же поползли слухи о романе, но официального подтверждения публика так и не дождалась.

КАК УСПОКАИВАТЬ СОТРУДНИКОВ ГИБДД

Любимый автомобиль телеведущего трудно не заметить на дороге – это очень яркий «Опель Астра». Появился он у Дмитрия случайно. «Ехал я покупать совсем другую марку, – говорит Хрусталев. – И вдруг увидел на дороге этот симпатичный обрубыш. Он так мне понравился, что я тут же развернулся и поехал в салон этой марки. Просто для меня автомобиль – это в первую очередь не технические характеристики, а возможность эстетического наслаждения при его созерцании. А в то время ничего подобного с точки зрения дизайна просто не существовало!» Еще ярче машина стала, когда друг знаменитости нарисовал на ней забавных рыбок. Ведущий даже в шутку назвал авто «немомобилем» – в честь знаменитой мультяшной рыбки Немо. А вот бывшей девушке Дмитрия Екатерине Варнаве эта машина очень не нравилась. «Из-за того, что машина такая яркая, ему и на дороге покоя не дают! – сетовала она. – Все рассматривают, сигналят, обгоняют. Из-за этого постоянно возникают какие-то аварийные ситуации, приходится всё время быть в напряжении. Конечно, после такого Диме хочется вечером закрыться дома и никого не видеть...» Однако сам Хрусталев хвастался плюсами необычного авто: «В Москве меня практически не останавливают сотрудники ГИБДД. Зачем им «Опель Астра» с питерскими номерами да еще весь в аэрографии? Рыбки! Немомобиль! Конечно, за превышение скорости бывает, что пристают, но тут уже работает моя популярность – чаще всего отпускают. Правда, иной раз бывает, что видят человека из телевизора и трясут еще больше...»