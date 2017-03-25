8 откровений Полины Гагариной
Заняв второе место на «Евровидении-2015» и став наставницей популярного проекта «Голос», Полина Гагарина часто оказывается в центре внимания. Последние несколько месяцев поклонники певицы гадают, ждет она второго ребенка или всё-таки нет. Давать комментарии по этому поводу Полина отказалась, попросив оставить ей пространство для личной жизни. Зато в канун своего 30-летия, которое она отметит 27 марта, охотно делится другими откровениями.
Как Полина гречанку напугала
Детство Полина провела в Греции. Когда девочке было четыре года, ее мама-танцовщица подписала контракт с греческим театром и вместе с дочкой на несколько лет переехала в Афины. О том периоде жизни Полина сохранила теплые воспоминания, хотя одна история до сих пор вызывает у нее некоторое чувство неловкости. «Я часто прилипала к витрине уютного магазинчика женских товаров, – рассказывает Гагарина. – За стеклом витрины жила моя подруга Василики, которая виделась мне верхом женской привлекательности. «Красивое у тебя платье!» – восхищалась я ее романтическим стилем – и та всегда отвечала мне загадочной улыбкой и взглядом из-под красного французского берета. Продавщица Георгия поддерживала мою нежную дружбу с ее манекеном. Но однажды случайно разрушила ее, забыв шикарный берет Василики на стуле в витрине. За что и поплатилась легким обмороком… Недолго думая я зашла внутрь, взяла «шапо» и нацепила на себя. И, конечно, решила заценить, какая я стала раскрасавица… Хозяйка пребывала за кассой в сладкой полудреме – и тут над прилавком возникает голова ее манекена, которая требует: «А можно мне зеркало?!» Из магазина я вылетела, теряя на скорости шапку и под крики «Теокотос! (Богородица!)» вперемежку с отборным греческим матом продавщицы».
Как Полину материнство перевоспитало
Пением и сочинением песен Полина увлеклась с детства, в 16 лет стала победительницей «Фабрики звезд-2», но высшее образование получила актерское. «Мама настаивала, чтобы я получила какое-нибудь высшее образование, – объясняет Гагарина. – В консерваторию я идти не хотела, потому что это скучно. А в Школе-студии МХАТ мне практически сразу сказали: «Вы нам нравитесь, не ходите больше никуда». К учебе я поначалу относилась как к хобби. Мой мастер Игорь Золотовицкий из-за этого просто лютовал. Параллельно с занятиями я выступала с концертами. Преподаватели были крайне удивлены, когда я в первый раз сказала, что на пару недель уезжаю на гастроли, ведь пропускать занятия в таком серьезном вузе нельзя. А когда через полгода я еще и забеременела, у всех вообще случился шок! (В Школе-студии Полина познакомилась с актером Петром Кисловым и по большой любви вышла за него замуж, но брак не выдержал испытания бытом. – Прим. ред.) Но после рождения Андрюши я решила показать, что не лыком шита. Мы с Золотовицким договорились, что если после родов я сдам всю сессию на отлично, то он меня ни за что не выгонит. Так что через две недели после родов я побежала сдавать экзамены. Моя лучшая подруга утюжила с коляской Камергерский переулок, потому что мне не с кем было оставить Андрюшу, и каждые полчаса писала мне СМС: «Я меняю памперс», «Зашла в ресторан». А я в это время строчила план ответа про Дон Кихота. В общем, сессию я сдала. Золотовицкий при всем курсе сказал: «Гагарина, снимаю перед тобой шляпу!» – и больше не донимал меня разговорами об отчислении. Но когда началось распределение в театры, я четко осознала, что хочу посвятить себя вокальной карьере. За время учебы я написала целый альбом песен».
Как Полина блондинкой стала
Во времена «Фабрики звезд» Полина была довольно пухленькой и темноволосой. Но вскоре после рождения сына она сильно похудела и стала блондинкой. «Надоумил меня стилист Александр Шевчук, – признается певица. – Как-то раз мы оказались с ним в соседних креслах в самолете. Разговорились за жизнь, и он сказал: «Не бойся всё поменять». «Легко говорить… А когда не знаешь даже, с чего начать?» – пожала я плечами. «Да с мелочей – хотя бы с прически! Вижу тебя шикарной блондинкой, а новая красивая жизнь к имиджу приложится. Если решишься – звони». В один прекрасный день я так и сделала. Но сначала мои черные волосы приобрели ярко-красный цвет, пришлось еще и сильно их укоротить. С этим было связано немало забавных ситуаций: в институте на проходной у меня стали спрашивать студенческий, а однажды, встречая меня на вокзале после гастролей, мой директор прошел мимо. Через несколько недель волосы обрели гармоничный белый цвет. Я увидела в зеркале новую Полину Гагарину, которая мне понравилась. Образ брюнетки делал меня старше, и, наверное, это не очень хорошо, потому что я ощущаю себя лет на шестнадцать-семнадцать».
Как Полина «Голос» слезами поливала
Полина признается, что согласие стать наставницей шоу «Голос» вместо Пелагеи обернулось для нее морем слез. «Понятно было, что меня будут сравнивать с Пелагеей – две блондинки, две Полины Сергеевны, две подружки. Но всё равно мне было очень тяжело, – говорит она. – Представьте сами, еще в мае я была народной героиней после «Евровидения», люди на улице подходили сказать спасибо, а тут на меня выливается ведро грязи. Когда начался «Голос», на моей странице в инстаграме встречались такие, кто писал просто «дура». И это самое мягкое! Потом я пересмотрела первый сезон «Голоса», проанализировала и поняла, что критикующие меня зрители не смогли совместить мой сценический образ и то, как я веду себя в жизни. Их насторожили моя открытость, эмоциональность, даже инфантильность. На сцене я скорее дива, а тут люди увидели меня такой, какая я среди близких друзей. В общем, тогда я первые полтора месяца рыдала в подушку, а потом взяла себя в руки и победила – прежде всего себя саму. В комментариях стали писать, что я «интеллигентная» и «утонченная». Кстати, благодаря участию в «Голосе» Полина познакомилась с рэпером Бастой и при его поддержке записала музыкальный альбом «9», музыку для которого написала сама.
Как Полина за «Огнетушитель» вышла
Полина не устает говорить теплые слова о своем муже, фотографе Дмитрии Исхакове. А ведь поначалу, когда они познакомились по работе, он ее не впечатлил. «С Димой мы встретились в тот период, когда я решила сделать паузу в отношениях с мужчинами, – говорит певица. – Всё свободное время проводила с сыном. Мне было легко и комфортно. Когда Дима пригласил меня на свидание, я решила: ну ладно, схожу. Он мне нравился как симпатичный мужчина, но внутри ничего не екало.
Я была очень независима. Дала себе установку, что, как только меня что-то перестанет устраивать, я скажу: «Следующий!» Цинично выжидала, когда же этот момент наступит. Но прошел месяц, второй, третий, четвертый... К счастью, этот момент так и не наступил... Сейчас Диму я в шутку называю «мой огнетушитель», потому что он обладает удивительной способностью гасить во мне эмоциональные всплески. Я – огонь, он – вода. У нас великолепное сочетание. Конечно, я локомотив в семье, но локомотиву для работы нужно топливо, хорошо смазанные колеса, прямые рельсы. И Дима всегда мне это обеспечивает».
Как Полина немужской профессии боится
Однажды Полина в шутку заметила, что ее 9-летний сын готовится к участию в шоу «Голос. Дети». Но на самом деле она вовсе не желает, чтобы мальчик пошел по ее стопам. «Андрей прекрасно играет на фортепиано и гитаре, солирует на детских утренниках, поет своим смешным сипатым голосом. У него абсолютный слух. Но я очень надеюсь, что Андрей всё-таки выберет что-то другое: физико-математический, химический, дипломатический профессиональный путь, – говорит певица. – Я постараюсь оградить сына от шоу-бизнеса. Не нужно ему это! Мужчина должен зарабатывать деньги своим умом, смекалкой, а профессия певца – какая-то немужская».
Как Полина готовить не научилась
«Я не умею вкусно готовить. Лучше уж перемою всю квартиру, чем встану к плите, – признается Полина. – В детстве я всегда помогала маме с уборкой. Но на кухне мое присутствие ее раздражало. Я всё делала очень долго, мешала ей. А когда к нам в гости должна была прийти целая толпа, ей, конечно, хотелось сделать всё побыстрее. Поэтому она выпроваживала меня из кухни. Так что завтраки мне всегда готовит муж. Мое любимое блюдо – спагетти с песто, причем соус Дима делает всегда сам. Получается фантастически вкусно!»
Как Полина фамилию сбережёт
Собственная фамилия Полине очень дорога, хотя в родстве со знаменитым космонавтом Юрием Гагариным певица не состоит. Это память об отце, которого не стало, когда девочке было 6 лет, и которого Полина просто обожала. «Как бы это печально ни звучало, но я ее последняя носительница, поэтому на мне особая ответственность, – замечает артистка. – Мой сын Андрей носит фамилию своего отца – Кислов. Если у меня родится дочь, то я попрошу мужа дать ей двойную фамилию, чтобы как-то сохранить фамильную линию».
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