Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Валерий Меладзе пытался попасть в «Голос» много раз

Николай Расторгуев: «После 60 начинается настоящая жизнь»

Расторгуев

21 февраля отметил свое 60-летие Николай Расторгуев. Отметил без особый пышности, поскольку, во-первых, со своей группой «Любэ» готовился к праздничным концертам в честь Дня защитника Отечества. А во-вторых, для него это не тот возраст, чтобы подводить какую-то черту. Артист признался нашему корреспонденту, что на пенсию не собирается.

«Буду держаться до конца»

–Николай, как ощущения после юбилея? 60 лет, можно сказать, солидный возраст…

–Чувствую себя замечательно. А насчет возраста мне мама говорит: «Старость начинается после 80 лет». Мои друзья тоже считают, что после 60 как раз и начинается настоящая жизнь, всё остальное – только подготовка к ней. Так что я – в начале нового поворота. У меня всё самое интересное еще впереди.

–В нашей стране в 60 лет мужчины выходят на пенсию. У Вас нет такого желания?

–В нашей профессии нет такого понятия, как пенсия, поэтому я буду держаться до конца.

–Ваша группа «Любэ» существует много лет. Есть какая-то дата, которую Вы считаете днем рождения коллектива?

–14 января 1989 года. Страшно представить: это было в прошлом столетии! Почти 30 лет назад. Группы, которые так долго существуют, можно пересчитать по пальцам. И это касается не только нашей страны.

–Чем же можно объяснить такое долголетие?

–Наверное, тем, что мы поем песни для народа и про народ, про нас с вами. Ну и, конечно, не нужно забывать про наши вокальные способности. Когда мы только появились на сцене, сильно отличались от всего, что было на тот момент на нашей эстраде и в музыке вообще. Выпадали из общего ряда по стилистке, да и чисто по внешнему виду: вышли на сцену какие-то странные ребята... Это потом нас стали назвать «ребята с нашего двора». А сначала намекали, что это бандюги из Люберец петь решили – что, как понимаете, не соответствовало действительности. У нас все участники были музыкантами фактически с детства.

–Вы, кстати, в курсе, что Вам в Люберцах памятник поставили?

–Да, стоит в бронзе в центре города Люберцы. Но это, скорее, не памятник, а скульптурная композиция с человеком, похожим на Николая Расторгуева.

–Насколько я знаю, Ваши сыновья – Павел и Николай – не пошли по Вашим стопам...

–Это так. И это был исключительно их выбор. У меня были идеи на этот счет, и я в разных возрастах подсовывал сыновьям гитару, но это их не заинтересовало. Впрочем, я и не настаивал. У них – свой путь, и моя задача – только помогать им. Пусть сами разберутся во всем – чтобы не говорили мне потом, что это я их заставил.

 

«Пел песни «Битлз» в гусарском костюме»

–У Вас есть популярная песня «Ребята с нашего двора». Помните, каким был Ваш двор?

–Конечно. Раньше вся детвора была во дворе, дома никто не сидел. Было много различных уличных игр, рядом были стройки, а это для ребят – самое интересное. Можно было попробовать, например, попрыгать на огромной куче песка. А рядом были лес, река. В общем, занятий было полно. Можно сказать, что именно двор сформировал мой характер.

–В футбол, как многие советские дети, тоже, наверное, играли. За кого болели?

–Мой отец в свое время работал на ЗИЛе, и, конечно, он болел за свою команду «Торпедо», и я тоже за нее болел. Недалеко от нашего дома был стадион, и мы вместе с пацанами ездили туда смотреть, как тренируются наши звезды футбола: Эдуард Стрельцов, Валентин Иванов и другие. Сейчас, через столько лет, я смотрю футбол раз в четыре года.

–Помните свою первую учительницу?

–Имя и отчество моей первой учительницы классические для учительницы вообще – Мария Ивановна. Я в классе был сорок первым. Меня сначала распределили в другую школу – такой одноэтажный сарай, он в вечернее время был школой рабочей молодежи, а в дневное – общеобразовательной, для начальных классов. Мама очень переживала, пошла к директору в другую школу и стала упрашивать, чтобы меня взяли в их классы. И меня зачислили. Тогда были вот такие большие классы.

–А выпускной Ваш чем запомнился?

–На мне был гусарский костюм, взятый напрокат в Театре Советской Армии, от него несло нафталином. И мы пели песни группы «Битлз». Они всегда занимали серьезную нишу в моем сердце – ровно с того момента, когда в юности я впервые их услышал. Я вообще обожаю музыку 1960-х годов – английскую, итальянскую.

–Раз мы заговорили о музыке прошлых лет... Недавно в сериале «Людмила Гурченко» Вы сыграли Марка Бернеса. Не хотите еще раз попробовать себя в кино?

–Марк Бернес – уникальный исполнитель. У него не было нереальных голосовых данных, но было нечто другое, к чему я всегда стремился, – искренняя подача текста. Он что-то произносит – и люди начинают плакать. Даже иностранцы, которые не понимали, о чем он поет, начинали на него реагировать. Мне было интересно его сыграть. Но, если честно, я не актер. Всё-таки работа над ролью требует невероятной отдачи и отнимает огромное количество энергии.

–Вы родились в год Огненного Петуха по восточному гороскопу. Верите в такую символику?

–Я, конечно, хочу верить в то, что этот год для меня будет удачным, как говорят. Всё-таки такое происходит раз в 12 лет, а это не так часто. Но больше всего хочу, чтобы год прошел без каких-то трагических событий. И чтобы у всех, а не только у меня, всё было хорошо!

Метки: в России, СМИ, Общество, Культура

Опубликовано: 23.02.2017 в 16:06 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Валерий Меладзе пытался попасть в «Голос» много раз

Алентова слезам не верит

Невиданная Ирада Зейналова

«Дело чести» братьев Чадовых

Джордж Клуни станет дважды папой

Мила Йовович готова жить в России за пельмени

Бразильская «Формула любви» Елены Валюшкиной

Михаил Задорнов стал президентом «одной западной страны»

Игорь Бочкин: ЧП российского масштаба

Колечко на память


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Валерий Меладзе пытался попасть в «Голос» много раз

Обратите внимание

в Перми

Пермские студенты знают: «Время - деньги»

«Время – деньги!» – под таким названием 28 февраля пройдет Молодежный форум финансовой культуры.
читать23.02.2017 в 12:53
Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика

В Перми врменно закрыли ледовый городок

Официально на техобслуживание и реставрационные работы
смотреть читать21.02.2017 в 09:20
Метки: в Перми

«Галерея туфельки» открывает тайны напёрстка

Напёрсток таит в себе древнейшую историю и традиции - об этом расскажет новая выставка в Галерее туфельки - Напёрсток от А до Я.
смотреть читать15.02.2017 в 14:30
Метки: в Перми, Культура, Общество

Пушкин жив

80 лет назад одной пермской школе присвоили имя А.С. Пушкина. С тех пор и закрутилось - балы, выставки, пушкинская верста и дружба с музеем-заповедником Михайловское.
смотреть читать15.02.2017 в 14:04
Метки: в Перми, Культура, Общество

В Перми завершилось первенство и чемпионат ПФО по киокусинкай каратэ

На татами встретилось около 300 участников из Кировской области, Пермского края, Башкирии, Мордовии, Татарстана и Удмуртии.
читать15.02.2017 в 13:33
Метки: в Перми, Спорт, Общество

в России

Николай Расторгуев: «После 60 начинается настоящая жизнь»

Свое 60-летие отметил Николай Расторгуев. Для него это не тот возраст, чтобы подводить какую-то черту. На пенсию артист не собирается.
читать23.02.2017 в 16:06
Метки: в России, СМИ, Общество, Культура

В Перми замечен «бандит» Абрамовича

На стоянке в пермском аэропорту несколько часов находился самолёт Романа Абрамовича.
смотреть читать15.02.2017 в 10:01
Метки: в Перми, Общество, в России

Звёзды России против звёзд мира

В Сочи состоялся первый Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ, с участием представителей пермского баскетбольного клуба Парма.
читать14.02.2017 в 18:02
Метки: в России, Спорт, Общество, В мире

Пермский школьник возглавил сборную России по физике

11-классник Василий Югов отправится на международную олимпиаду вместе с другими одаренными детьми.
смотреть читать14.02.2017 в 15:51
Метки: в России, В мире, Образование

Равнение на Победу: В Прикамье стартовал международный слет юных патриотов

В Усть-Качке стартовал международный слет юных патриотов. В этот раз мероприятие посвящено 120-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова.
смотреть читать14.02.2017 в 10:53
Метки: в Перми, Общество, Образование, в России
Лента новостей RSS каналы

Николай Расторгуев: «После 60 начинается настоящая жизнь»Николай Расторгуев: «После 60 начинается настоящая жизнь»

В четыре раза больше шансов на продолжение родаВ четыре раза больше шансов на продолжение рода

Пермские студенты знают: «Время - деньги»Пермские студенты знают: «Время - деньги»

Глава Прикамья Максим Решетников поздравил пермяков с Днем защитника ОтечестваГлава Прикамья Максим Решетников поздравил пермяков с Днем защитника Отечества

Масштабная ярмарка народных промыслов открылась в ПермиМасштабная ярмарка народных промыслов открылась в Перми

В Перми появился монумент РСЗО "Град"В Перми появился монумент РСЗО "Град"

300 километров местных автомобильных дорог должны отремонтировать в Прикамье в этом году300 километров местных автомобильных дорог должны отремонтировать в Прикамье в этом году

Как выглядит миллион кубометров снегаКак выглядит миллион кубометров снега

Карантин по гриппу в учреждениях Кудымкара продлеваетсяКарантин по гриппу в учреждениях Кудымкара продлевается

Бац-бац – и мимо! Кто как в армии служил…Бац-бац – и мимо! Кто как в армии служил…

Очердная погодная аномалия в ПермиОчердная погодная аномалия в Перми

В Перми пациент угрожал пистолетом врачам скорой помощиВ Перми пациент угрожал пистолетом врачам скорой помощи

«Разговоры о Ротко» в Перми«Разговоры о Ротко» в Перми

Каждый второй абонент платного ТВ в России подключен к «Ростелеком»Каждый второй абонент платного ТВ в России подключен к «Ростелеком»

Саперная лопатка как детский подарок в духе времениСаперная лопатка как детский подарок в духе времени

Пермская гордума: Застройщикам стоит задуматьсяПермская гордума: Застройщикам стоит задуматься

Прикамье встречает МасленицуПрикамье встречает Масленицу

В Перми врменно закрыли ледовый городокВ Перми врменно закрыли ледовый городок

Очердная погодная аномалия в ПермиОчердная погодная аномалия в Перми

Валерий Меладзе пытался попасть в «Голос» много разВалерий Меладзе пытался попасть в «Голос» много раз

В Кордонской средней школе почтили память героя АльфыВ Кордонской средней школе почтили память героя Альфы

МЧС и Ростелеком рассказали как работает служба экстренного оповещенияМЧС и Ростелеком рассказали как работает служба экстренного оповещения

В Пермской галерее открылась выставка из частных собраний под названием «Музей и коллекционеры».В Пермской галерее открылась выставка из частных собраний под названием «Музей и коллекционеры».

Высокий гость в неделю олимпийского спортаВысокий гость в неделю олимпийского спорта

Природные аномалии: Снегири и свиристели «атаковали» Пермский крайПриродные аномалии: Снегири и свиристели «атаковали» Пермский край

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru