В Перми подвели итоги внедрения бережливых проектов в образовательных организациях края

В Перми подвели итоги внедрения бережливых проектов в образовательных организациях Прикамья. Встреча прошла на базе гимназии №2, которая является федеральным образцом в системе образования РФ. Своим опытом приехали поделиться представители 31 школы, 19 детских садов и 4 центров дополнительного образования Прикамья. Перед директорами и заведующими выступила федеральный эксперт, представитель госкорпорации "Росатом" Надежда Давыдова.

Во 2-й гимназии проект "Бережливая школа" реализуется с 2018 года. Здесь улучшают учебные процессы, преподают творчески, доступно, а еще следят за показателями здоровья и даже сытостью учеников и педагогов. В учительской висят специальные сводные таблицы, в которые ежедневно вносятся новые данные - и все это про бережливость. Таких проектов в гимназии реализовано 37, 5 из них уже в 2023 году.