В Перми открылся чемпионат Федеральной службы исполнения наказаний по зимнему двоеборью и лыжным гонкам

На спортивной базе "Динамо" в Перми открылся Чемпионат Федеральной службы исполнения наказаний России по зимнему двоеборью и лыжным гонкам. Более 250 спортсменов будут бороться за звание лучших в индивидуальных гонках, масс-старте, в смешанной спринтерской эстафете и стрельбе."Второй год Пермский край принимает чемпионат такого уровня. Именно служебное двоеборье является служебно-прикладным видом спорта, он включает лыжные гонки - это определяет выносливость сотрудника, и стрельба из пистолета Макарова, причем специальное упражнение с элементами подбежки. В данном соревновании присутствуют более 250 участников из 43 регионов РФ", - рассказал Дмитрий Дмитриев, начальник отдела организации служебно-боевой подготовки Управления кадров ФСИН России, полковник.Участники чемпионата проявят себя в нескольких видах соревнований. Первым этапом стал масс-старт. Во второй и третий день программу соревнований продолжит стрельба из пистолета Макарова в зачёт служебного двоеборья. Итоги подведут и наградят победителей 27 января.
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