← Масштабная реконструкция Дворца молодежи завершена
В Перми открылся чемпионат Федеральной службы исполнения наказаний по зимнему двоеборью и лыжным гонкам →
К 300-летию краевой столицы выпущена книга-фотоальбом «Пермь. Три столетия»
Всего в книге 180 страниц. В ней можно увидеть более 200 красочных фотографий, узнать интересные сведения о достопримечательностях, архитектуре, памятниках, театрах и музеях Перми. Над книгой работал коллектив авторов и фотографов. Были использованы фото из архивов администрации Перми, международного аэропорта «Пермь», Пермского Театра-Театра, Пермского краеведческого музея, Государственного архива Пермского края и других организаций.
Книга-фотоальбом «Пермь. Три столетия» будет вручаться на различных мероприятиях в качестве сувенира. Планируется, что электронная версия книги будет размещена на официальном сайте администрации Перми.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Масштабная реконструкция Дворца молодежи завершена
Вылет авиарейса в Узбекистан задержали на 9 часов
В Кунгуре сгорел автомобиль "Лада Калина"
В Березниках произошла крупная коммунальная авария
В Пермском крае на соцконтракты в этом году выделено более 550 млн рублей
Пермская синематека запустила серию кинопрогулок по Перми
Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделю
Следственный комитет России отметил 12 лет со дня образования
В поселке Керчевский Чердынского района сгорел спортзал
МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях
Добавить комментарий: