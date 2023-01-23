← Вылет авиарейса в Узбекистан задержали на 9 часов
К 300-летию краевой столицы выпущена книга-фотоальбом «Пермь. Три столетия» →
Масштабная реконструкция Дворца молодежи завершена
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← Вылет авиарейса в Узбекистан задержали на 9 часов
К 300-летию краевой столицы выпущена книга-фотоальбом «Пермь. Три столетия» →
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18.01.2023 в 09:50
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.01.2023
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В Перми открылся чемпионат Федеральной службы исполнения наказаний по зимнему двоеборью и лыжным гонкам
К 300-летию краевой столицы выпущена книга-фотоальбом «Пермь. Три столетия»
Масштабная реконструкция Дворца молодежи завершена
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Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Вылет авиарейса в Узбекистан задержали на 9 часов
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В Пермском крае на соцконтракты в этом году выделено более 550 млн рублей
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