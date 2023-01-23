Вылет авиарейса в Узбекистан задержали на 9 часов
"Вчера самолет авиакомпании "Узбекские авиалинии" из Намангана прибыл в аэропорт Большое Савино с задержкой по техническим причинам. Специалисты не давали разрешение на взлет в Пермь до устранения неполадок. Рейс 9801 из Намангана приземлился в аэропорту Большое Савино в 22:45 местного времени. Отправление рейса в Наманган состоялось в 12 ночи местного времени. Время задержки составило 9 часов. Пассажирам во время задержки было предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами", - сообщил Евгений Кузнецов, пресс-секретарь АО "Международный аэропорт Пермь".
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