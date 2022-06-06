Змеи атакуют

Несмотря на то что весенний брачный период у змей завершился, их активность, в том числе близ населенных пунктов, на убыль не пошла. Виной тому комфортная сухая и нежаркая погода, говорят специалисты.В Красновишерске гадюка напала на женщину на базе отдыха, сообщает "Комсомольская правда". К счастью, пострадавшую быстро доставили в больницу и ввели сыворотку. Пермякам напоминают, что в Пермском крае опасность представляют только гадюки. Однако нападают они только ради защиты, поэтому, заметив змею в лесу, на дороге или поляне, не надо к ней приближаться, а тем более пытаться поймать. Сама змея к человеку подползать не будет.Если укус все же произошел, противоядие нужно ввести не позже, чем через сутки. При этом пострадавшую конечность перетягивать жгутом не надо.