В Перми стартовали смены трудовых отрядов
В Индустриальном районе Перми в июне трудовые отряды сформированы на базе 9 территориальных общественных самоуправлений. В течение первой смены с 1 июня по 15 июня отряды будут заниматься благоустройством и озеленением территории района, социальными работами, обслуживанием культурно-массовых мероприятий. Ребят обеспечат фирменными футболками и питанием. За 10 дней (30 часов) участники получат заработную плату.
На территории Орджоникидзевского района в течение летнего периода будет трудоустроено 540 человек в возрасте от 14 до 25 лет. Ребята будут задействованы в работе по благоустройству, приведению в порядок бесхозяйных территорий, а также попробуют себя в качестве помощника вожатого на пришкольных площадках, помогут в информировании жителей.
В Свердловском районе праздничное открытие трудового лета традиционно состоялось у монумента «МиГ» на взлёте». Ребят ожидали интересные площадки: стрельба из лука, загадки, рисование на асфальте мелом, викторины, прыжки. В течение всей недели молодёжь активно занималась уборкой территорий микрорайонов, сбором мусора и старых покрышек, садила цветы, работала в библиотеках при школах.
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