График работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Пермского края в новогодние праздники
Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД территориальных органов МВД России по муниципальным образованиям Пермского края и г. Перми в праздничные дни будут работать по следующему графику:
2 января – выходной день;
3 января – выходной день;
4 января с 8.00 часов до 17.00 часов;
5 января с 8.00 часов до 17.00 часов;
6 января с 8.00 часов до 17.00 часов;
7 января – выходной день;
8 января – с 8.00 часов до 16.00 часов;
9 января – выходной день.
С 10 января и в последующие дни работа осуществляется в соответствии с графиком работы подразделений в обычном режиме.
Во избежание неудобств, автомобилистам рекомендуют заранее спланировать посещение Госавтоинспекции и воспользоваться возможностью записи через Единый портал государственных услуг.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий: