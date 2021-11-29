В ТЮЗе состоялась премьера сказки «Золушка»

В пермском театре юного зрителя состоялась премьера сказки «Золушка». Пьесу написал молодой пермский драматург Илья Губин. За основу взят классический сюжет сказки, но действие происходит во Франции, и главным героем этого повествования становится Время. Кроме того автор сделал Золушку полной сиротой без отца и матери. Её воспитывает только мачеха. От этого судьба девушки становится ещё тяжелее.Илья Губин, автор пьесы «Золушка»: "Всегда ещё с детства, когда я читал эту сказку, смотрел фильмы, я всегда думал, если папа так любит дочку, почему он позволяет с ней так обращаться. Когда у нее нет родителей, совсем другие тогда получаются обстоятельства в жизни Золушки, более жесткие условия. Поэтому ей так необходимо счастье".

Этот спектакль о том, что так легко распознать зло и так непросто увидеть добро, которое скрывается где-то глубоко в душе. А также о том, как важно в жизни мечтать и верить в свои мечты. При этом в постановке очень много юмора и даже циркового гротеска или, как говорит режиссер Ирина Ткаченко, волшебной эксцентрики.

