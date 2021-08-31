Цифровизация: в политехе увеличено число бюджетных мест на IT-специальности →
Учебный год начнется в традиционном формате, но меры профилактики будут усилены
Обязанность следить за состоянием учеников ложится и на профильных учителей. Раиса Кассина заявила, что около 60 процентов педколлектива сегодня уже привиты. Общий настрой - обучать в школе, но если хоть один из учеников окажется с подтверждённым ковидом, на дистант выведут весь класс. Весь год будет действовать ограничение на массовые мероприятия- не более 50 человек. Условие актуально и для уроков физкультуры на улице.Раиса Кассина, министр образования Пермского края: "Если ребёнок учится с 1 по 4 класс, он получает бесплатное питание, и если он аллергик, ему будет дано специализированное питание. Нужно только об этом договориться с директором. Директор подскажет, как правильно это всё оформить".
Бесплатного питания старшеклассников не предусмотрено. Власти Прикамья рекомендуют его тоже организовать, но уже за счёт средств родителей.
Благосклоннее всего родители- пользователи интернет-ресурсов отреагировали на запрет очных родительских собраний. Среди аргументов: переизбыток общения в школьных чатах, нежелание выслушивать спичи активистов из родительского комитета.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Дарите жизнь вместо цветов
В Пермском крае завершилась Сельскохозяйственная микроперепись
В Чусовом дебошир пришел в магазин с мачете
Среднемесячная зарплата в Пермском крае превысила 47 тысяч рублей
В Прикамье пройдет прямая телефонная линия по подготовке учебных заведений к 1 сентября
Пермяки отправились на финал чемпионата WorldSkills Russia
Пермского диджея арестовали за уклонение от уплаты штрафов ГИБДД
Знаменитая лужа опубликовала последний пост в Instagram
В Перми выдано разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса школы «Фотоника»
В микрорайоне Парковый открылся новый детский сад
Добавить комментарий: