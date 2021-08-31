Учебный год начнется в традиционном формате, но меры профилактики будут усилены

Очному 1 сентября для прикамских школьников быть. Кроме первоклашек и выпускников, встречи состоятся в камерном формате - только свои. Одно из главных условий- в детские коллективы запрещён доступ родителям как главным потенциальным носителям коронавируса. Это же касается родительских собраний: всё общение – строго онлайн. Чтобы предотвратить всплеск заболеваемости, в школах будут акцентировать внимание на утреннем и дневном фильтрах. Дети могут носить маски по желанию, в отличие от работников пищеблоков и педагогов во внеурочное время. За каждым классом закрепят отдельный кабинет, а детей с признаками ОРВИ принудительно изолируют от остальных, - рассказала глава краевого минобра Раиса Кассина во время инстаграм-эфира. Раиса Кассина, министр образования Пермского края: "Родители, следите за состоянием ребёнка. С признаками - кашель, сопли, головная боль - оставляете дома. Без справки ребёнок может находиться до трёх дней. Если вы всё- таки привели ребёнка с признаками ОРВИ, он будет направлен в медицинский кабинет и будет там находиться до прихода родителей. Допущен до уроков он не будет. Это будет сделано во имя здоровья наших детей".

Обязанность следить за состоянием учеников ложится и на профильных учителей. Раиса Кассина заявила, что около 60 процентов педколлектива сегодня уже привиты. Общий настрой - обучать в школе, но если хоть один из учеников окажется с подтверждённым ковидом, на дистант выведут весь класс. Весь год будет действовать ограничение на массовые мероприятия- не более 50 человек. Условие актуально и для уроков физкультуры на улице.Раиса Кассина, министр образования Пермского края: "Если ребёнок учится с 1 по 4 класс, он получает бесплатное питание, и если он аллергик, ему будет дано специализированное питание. Нужно только об этом договориться с директором. Директор подскажет, как правильно это всё оформить".

Бесплатного питания старшеклассников не предусмотрено. Власти Прикамья рекомендуют его тоже организовать, но уже за счёт средств родителей.

Благосклоннее всего родители- пользователи интернет-ресурсов отреагировали на запрет очных родительских собраний. Среди аргументов: переизбыток общения в школьных чатах, нежелание выслушивать спичи активистов из родительского комитета.